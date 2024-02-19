金控股元月獲利成長強勁 法人相對看好四檔

金控公司受惠投資收益，以及手續費收入動能回升，元月獲利成長強勁，投顧法人指出，美國預計第2季降息，將有助壽險及銀行股債投資部位評價，相對看好中信金（2891）、元大金（2885）、國泰金（2882）及富邦金（2881）等四檔。

大型本國投顧分析，元月營運表現除新光金（2888）虧損外，整體14家金控獲利較去年同期及上月成長，分別為年增130%、月增894%，其中，壽險金控獲利年增423%最佳，主要拜新台幣兌美元匯率貶值1.8%，帶動匯兌利益上揚，以及實現股、債資本利得增加。

銀行為主金控獲利成長51%，法人表示，增長動能除持續認列FX swap收益，主要來自1月股債投資收益回升，並一次性認列大額聯貸手續費收入，財管商品熱賣亦帶動手續費收入成長，加上提列個案呆帳費用下降。

證券為主金控獲利成長169%，主因是台股日均量年增57%至3,848億元，帶動經紀手續費收入上揚，及投資部位評價回升。

展望後市，法人評估，美聯準會元月底釋出偏鷹派決議，加上元月CPI年增率高於市場預期後，市場預期聯準會調降利率1碼時間將延後至第2季。

由於台股及美國標普指數、美元指數自2月以來均維持元月以來偏強走勢，法人預期將有助提升壽險匯兌收益及股票投資評價部位，美國10年期公債殖利率回升至4.1%至4.4%，仍持續有助壽險及銀行布建海外債部位。

此外，第1季以來CS成本降至4.23%，銀行FX swap收益將逐季下降，但預期第1季CS成本仍可能維持4%以上，及債券實現資本利得增加，放款動能回升將有助維持1Q24F銀行淨利差持平或小幅下滑。

法人指出，今年壽險及銀行的股債投資部位評價、壽險經常性CS避險成本，及銀行財富管理手收及證券營運動能，均將受惠聯準會今年潛在降息，目前對金融股投資偏好為銀行/證券、壽險及租賃。