00757封王速度驚人 僅花5年餘打敗59檔海外股票型 ETF 稱王

美股 NYSE FANG+尖牙股指數迭創新高，今（2024）年以來漲幅遠勝過美股主要指數，追蹤該指數的統一FANG+（00757）也一路見高不是高，00757僅費時5年多即在60檔海外股票型 ETF（原型）中稱霸股王，股價成長速度驚人。

國內首檔海外股票型 ETF 於2011年掛牌，開啟海外股票 ETF 投資潮，其中，00757於2018年11月底成立，發行價20元，因為持有的成分股都是各科技創新領域的巨擘，在每次尖端科技題材轉換時都能持續掌握主流脈動，此為尖牙指數成為飆股的潛在 DNA，讓00757僅短短5年多就打敗其餘59檔海外股票型 ETF；成立以來漲幅更已翻三倍、達304.59%，股價站上70元，為投資人創造財富的能力卓越。

00757不只封王速度快，攤開目前市面上60檔海外股票型 ETF 來看，包含00757在內，僅有2檔70元以上個股；但有近半數、達29檔，股價仍低於20元，顯示00757與其餘海外股票型 ETF 股價拉開的差距愈來愈大。

進一步觀察00757的漲幅，截至2/16，今年以來漲14.54%，漲幅也居所有海外股票型 ETF 之冠，正因為有優異的DNA 所以續航力依舊活力十足；但綜觀所有60檔海外股票型 ETF 中，並非全部都創佳績，有24檔今年以來還是負報酬，相比之下，更凸顯00757的傲人表現。

FANG+指數成分股僅有10檔，但目前美股市值前十大公司，就有八強入列其中，加上串流王者 Netflix、雲端運算的原生公司 Snowflake，10檔成分股都是各產業的領導者。其中，去年才加入成分股的博通，在網路通信、半導體技術及儲存技術上都扮演領先者角色，股價持續向上，推升市值躋身全美第十大公司。而全球AI指標股輝達最新市值約1.79兆美元，更已躍升全美第三大市值公司，該公司將於2/21公布財報，是否釋出驚喜的成績將備受關注，也將牽動美股後市。