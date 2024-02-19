空頭回補黃豆期貨 持續留意大陸黃豆進口數據及南美洲作物良率變化

芝加哥期貨交易所黃豆期貨上周五（16日）收高，受到前一交易日上周四市場觸及三年低點後，空頭回補提振價格。交易商稱，黃豆市場超賣（CFTC 報告顯示，截至2月13日，黃豆期貨投機淨空單較前周增加0.6%至161,751口，淨部位續創歷史新低。)，三天假日周末前出現空頭回補，南美洲作物天氣的改善及對美國出口銷售激烈競爭的擔憂繼續籠罩著市場。

街口投信分析，但根據美國油籽加工商協會提供的數據，1月美國黃豆壓榨量1.86億蒲式耳，雖較去(2023)年12月下降4.9%，但比去年同期增長3.8%。這是有史以來最大的1月壓榨量，超過2021年創下的1.85億蒲式耳的歷史高點。

分析師表示，美國壓榨商已擴大產能，以滿足生產再生燃料對植物油不斷增長的需求，但1月中旬的嚴重寒流擾亂了卡車和鐵路運輸，並減緩幾家工廠的運作。此外，美國農業部於第100屆年度農業展望論壇上表示，受到生物燃料使用增長的推動，使得美國國內黃豆壓榨需求大幅增加，預計今年度黃豆種植面積可能增加到8,750萬英畝。

街口投信表示，基本需求穩定增長下，持續留意大陸公布的黃豆進口數據及南美洲作物區受氣候影響下單產良率的變化，建議擇機分批佈局，以因應短期波動。