快訊

近一年最大黑馬！這檔僅花五年多 打敗59檔海外股票型ETF

吃番茄和花椰菜治痛風？專家：有助益的蔬果不止2種 這種飲食法才是正解

你敢搭嗎？這家航空推出神祕目的地航班 逾千人搶登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近一年最大黑馬！ 這檔僅花五年多打敗59檔海外股票型 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00757的漲幅，截至2月16日，今年以來漲14.54%。聯合報系資料照片
00757的漲幅，截至2月16日，今年以來漲14.54%。聯合報系資料照片

美股NYSE FANG+尖牙股指數迭創新高，今(2024)年以來漲幅遠勝過美股主要指數，追蹤該指數的統一FANG+（00757）也一路見高不是高，00757僅費時五年多即在60檔海外股票ETF（原型）中稱霸股王，股價成長速度驚人。

國內首檔海外股票型ETF於2011年掛牌，開啟海外股票ETF投資潮，其中，00757於2018年11月底成立，發行價20元，因為持有的成分股都是各科技創新領域的巨擘，在每次尖端科技題材轉換時都能持續掌握主流脈動，此為尖牙指數成為飆股的潛在 DNA，讓00757僅短短五年多就打敗其餘59檔海外股票型ETF；成立以來漲幅更已翻三倍、達304.59%，股價站上70元，為投資人創造財富的能力卓越。

00757不只封王速度快，攤開目前市面上60檔海外股票型ETF來看，包含00757在內，僅有2檔70元以上個股；但有近半數、達29檔，股價仍低於20元，顯示00757與其餘海外股票型ETF股價拉開的差距愈來愈大。

進一步觀察00757的漲幅，截至2月16日，今年以來漲14.54%，漲幅也居所有海外股票型ETF之冠，正因為有優異的DNA所以續航力依舊活力十足；但綜觀所有60檔海外股票型ETF中，並非全部都創佳績，有24檔今年以來還是負報酬，相比之下，更凸顯00757的傲人表現。

FANG+指數成分股僅有10檔，但目前美股市值前十大公司，就有八強入列其中，加上串流王者 Netflix、雲端運算的原生公司 Snowflake，10檔成分股都是各產業的領導者。其中，去年才加入成分股的博通，在網路通信、半導體技術及儲存技術上都扮演領先者角色，股價持續向上，推升市值躋身全美第十大公司。

全球AI指標股輝達最新市值約1.79兆美元，更已躍升全美第三大市值公司，該公司將於2月21日公布財報，是否釋出驚喜的成績將備受關注，也將牽動美股後市。

ETF 股票

延伸閱讀

長年不孕！英人妻竟靠「父子混合精液」產下1子 法院判不強制DNA鑑定

他存款50萬＋信貸50萬想全投00919！網推買00929能每月加薪

瘦肉精爭議徐巧芯酸王必勝：小孩DNA是你的 還要問元配？

父母都是藍色眼睛！棕眼女兒驗DNA見結果晴天霹靂 「1原因」身世成未解之謎

相關新聞

台積電短期還有利多上漲？ 她直言：不無可能…害怕單壓可買0050、006208、00850！

由於台積電ADR-1.81%，很可能成為今天影響台股的重點格局，而短期內會不會再有利多上漲？

專家指路 富蘭克林坦伯頓基金集團網羅2024年股債契機

富蘭克林證券投顧表示，根據今(2024)年1月針對富蘭克林坦伯頓集團內逾300位投資專家的調查結果顯示，預期今年美國經濟...

空頭回補黃豆期貨 持續留意大陸黃豆進口數據及南美洲作物良率變化

芝加哥期貨交易所黃豆期貨上周五（16日）收高，受到前一交易日上周四市場觸及三年低點後，空頭回補提振價格。交易商稱，黃豆市...

近一年最大黑馬！ 這檔僅花五年多打敗59檔海外股票型 ETF

美股NYSE FANG+尖牙股指數迭創新高，今(2024)年以來漲幅遠勝過美股主要指數，追蹤該指數的統一FANG+（00...

台股萬八高點？ 景氣復甦卻在進行式

台股站上萬八，新春首個交易日，盤中加權指數甚至一度達到18,725，創下歷史新高。投資人既歡喜帳面報酬亮麗，又擔憂台股已...

搭上金龍年行情 法人建議「3、2、1」招術

台股金龍年開紅盤氣勢如虹，想搭上年後元月紅包行情的話該怎麼做？基富通建議，善用手頭的年終獎金或領到的紅包，採取「３、２、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。