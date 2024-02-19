重電族群持續強勢發電 全球電網投資金額2030年有望翻倍成長
重電能源族群今（19）日早盤表現強勢，法人預估全球電網投資金額至2030年有望翻倍成長，而2023-2026年間為美國 IIJA 與 IRA 法案電網基金分配高峰，每年約補助金額達60億美元，有望帶動相關供應鏈包含東元（1504）、華城（1519）、士電（1503）等將受惠。
重電族群繼上周五（16日）至今續強，持續獲得買盤敲進，其中上緯投控、森威能源、士電皆有3%以上的漲幅，其它還有華城、中興電、亞力、東元，也有1%~3%的漲幅，截至上午9點15分，成交量全數破千張，中興電、士電、亞力更突破萬張成交量，整體人氣相當強勢。
在重電產業方面，法人指出，目前台灣智慧電網發展已進入廣泛應用階段，2024-2026年每年將建置75萬具，預算總額為80.9億元的智慧 電表及資料管理系統軟硬體設備。其中，智慧電表台灣供應鏈包括，中興電、大同、康舒、玖鼎等四大智慧電表設備廠商，以及具備電力監控系統整合能力的亞力。
此外，重電廠商除提供台電設備，亦有以統包工程形式取得各類標案與再生能源案場建置，近期受總統大選因素影響，許多大型案場進度延後，預計今年下半年後可望重返加速建置步調。
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