布局債市慢慢進場…因聯準會決策是緩慢改變的！ 她：下周日本股市很有機會破歷史前高

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聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

上班前碎碎念系列

今天補班日雖然台股沒有開盤，不過剛收盤的全球金融市場行情很可能影響下週一台股開盤，所以女子還是嘮叨一下。

首先一樣從四大指數看起，在舊金山Fed總裁Daly對將息的預測，提出相對鷹派的看法，認為今年美國降息3次是合理的底線，儘管通膨下降的消息是正向的，但Fed仍需要更多時間觀察。

因此剛剛收盤的美股四大指數全面下跌，不過幅度都不大：道瓊-0.37%​、標普-0.48%、納指-0.82%、費半-0.67%，台灣人最關心的台積電ADR則-1.81%。也因此下週台股偏弱、震盪的情況還是相對機率高的。

同時也因為降息時程延後至12月，同時降息預測從5碼下降至3碼，導致美國公債殖利率小幅上升，以昨天來看最高超過4.603%，最終收4.562%（女子再次提醒美債殖利率上升 = 價格下跌），也呼應了這陣子一直在講的，布局債市可以慢慢進場，因為聯準會的決策是緩慢改變的。

另外回到女子看好的日本股市，昨天日經指數收盤38,487點，再次創下紀錄，距離1989年12月29日的38,957點就只差一小步了！

同時，美元兌日圓維持在150.21的低檔，弱勢日圓如果持續助攻，下週很有機會日本股市就能突破1989年的前高！

女子自己手上也有持有「新台幣」級別的日本基金，目前獲利也達8%以上，如果是選擇「日圓級別」購買的，在日圓弱勢的狀況下，利差可以促成的獲利將會更多。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 指數 日本 聯準會 通膨 降息

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