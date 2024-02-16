快訊

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

晚安小雞判刑 柬埔寨法院曝2人還擬拍性侵和摘器官影片

才被瘋傳耍大牌！ 最帥索隆不來了…無預警宣布「台灣活動取消」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電跌14元 台股跌37點收18,607點 櫃買指數相對強勁

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

台股大盤今（16）日於高檔震盪，收盤指數18,607.25點，下跌37.32點、跌幅0.20%，成交金額4,061.46億元；櫃買指數收244.11點、漲1.60點、漲幅0.66%，表現相對強勁。台積電（2330）收683元、跌14元，其中重電、封裝測試族群強勢。

昨日（15）費半指數跌0.16%，今日台股AI族群漲跌互見，其中創意（3443）、高力（8996）、勤誠（8210）、研揚（6579）、日月光投控（3711）等；不過世芯-KY（3661）、緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）、聯發科（2454）等則回檔休息。

其中，重電族群集體表現強勢，其中士電（1503）攻上漲停價137.5元作收，上緯投控（3708）、森崴能源、中興電（1513）、東元（1504）、亞力（1514）、華城（1519），股價表現強勢「發電」。

其它族群方面，封裝測試的華泰（2329）、菱生（2369）強勢漲停，其餘京元電子（2449）、華東（8110）、同欣電（6271）、台星科（3265）、矽格（6257）等也表現強勁；PCB族群的敬鵬（2355）、燿華（2367）、楠梓電（2316）、景碩（3189）、南電（8046）、金像電（2368）；IC設計族群的安國（8054）、揚智（3041）、立積（4968）漲停作收，而旺玖（6233）、聯陽（3014）、鈺創（5351）、茂達（6138）等也紛紛表現強勢。

凱基投顧分析，若參考去年金兔年開紅盤也是爆量跳空大漲的走勢經驗，短期內盤勢不會出現連續性大漲，但只要守住開紅盤當日低點，後市將可維持盤堅格局，昨日盤中低點18,550點成為下檔重要支撐，續創新高可期，上檔有望向萬九大關挺進。

操作建議方面，大盤在大漲過後，漲勢開始放緩，中小型股表現將優於權值股，其中又以AI概念股為盤面主流，可針對相關強勢股來回操作賺價差。

台股 漲停

延伸閱讀

台股昨天寫下歷史高點…今天再刷新紀錄？ 她：費半跟台積電ADR來看「偏震盪」可能性高

台積電到709元之後龐大賣壓哪來？網笑「年後退伍潮」：老兵離營了

半導體的王者台積電如何煉成？ 「晶圓共乘」滿足顧客臨時需求和急單

台積超狂 刷新台股四紀錄 開紅盤股價收697元新高

相關新聞

台積電跌14元 台股跌37點收18,607點 櫃買指數相對強勁

台股大盤今（16）日於高檔震盪，收盤指數18,607.25點，下跌37.32點、跌幅0.20%，成交金額4,061.46...

台股開跌4點再走揚 台積電開平盤

台股今（16）日開盤指數為18,639.66點，下跌4.91點。台積電（2330）開平盤697元。

4檔股票抽籤來了…最高預期報酬達93.58%！ 專家：都非常適合抽到就賣掉

春節一結束，就有4檔「抽籤申購」的活動登場，就提供給夥伴們繼續拚手氣啦，老牛已經幫大家先看過了，這4檔非常適合抽到就賣掉！（謎之聲：要先抽的到啊）

台股昨天寫下歷史高點…今天再刷新紀錄？ 她：費半跟台積電ADR來看「偏震盪」可能性高

昨天台股再度寫下歷史紀錄，收18,644的歷史高點！有不少人昨天獲利了結手上的ETF跟個股，這點大家自行判斷，不過女子認為今天投資人最關心的是：台股還會繼續走高嗎？

2/16【早晨財經速解讀】股市創史高 巴菲特卻賣股？台股劍指兩萬點？

美股三大指數周四（15日）收漲，標普 500指數收盤創下歷史新高，數據顯示美國零售銷售降幅超過預期，使得市場對聯準會（Fed）很快在未來幾個月展開降息的希望升溫。

台股迎13千金但表現大不同 力旺重挫跌停僅當一天股后

台股昨日金龍年開紅盤量價齊揚，12千金更是出現同步收紅的榮景，今（16）日更是迎來13千金，亞德客-KY（1590）重返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。