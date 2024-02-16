台積電跌14元 台股跌37點收18,607點 櫃買指數相對強勁

台股大盤今（16）日於高檔震盪，收盤指數18,607.25點，下跌37.32點、跌幅0.20%，成交金額4,061.46億元；櫃買指數收244.11點、漲1.60點、漲幅0.66%，表現相對強勁。台積電（2330）收683元、跌14元，其中重電、封裝測試族群強勢。

昨日（15）費半指數跌0.16%，今日台股AI族群漲跌互見，其中創意（3443）、高力（8996）、勤誠（8210）、研揚（6579）、日月光投控（3711）等；不過世芯-KY（3661）、緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）、聯發科（2454）等則回檔休息。

其中，重電族群集體表現強勢，其中士電（1503）攻上漲停價137.5元作收，上緯投控（3708）、森崴能源、中興電（1513）、東元（1504）、亞力（1514）、華城（1519），股價表現強勢「發電」。

其它族群方面，封裝測試的華泰（2329）、菱生（2369）強勢漲停，其餘京元電子（2449）、華東（8110）、同欣電（6271）、台星科（3265）、矽格（6257）等也表現強勁；PCB族群的敬鵬（2355）、燿華（2367）、楠梓電（2316）、景碩（3189）、南電（8046）、金像電（2368）；IC設計族群的安國（8054）、揚智（3041）、立積（4968）漲停作收，而旺玖（6233）、聯陽（3014）、鈺創（5351）、茂達（6138）等也紛紛表現強勢。

凱基投顧分析，若參考去年金兔年開紅盤也是爆量跳空大漲的走勢經驗，短期內盤勢不會出現連續性大漲，但只要守住開紅盤當日低點，後市將可維持盤堅格局，昨日盤中低點18,550點成為下檔重要支撐，續創新高可期，上檔有望向萬九大關挺進。

操作建議方面，大盤在大漲過後，漲勢開始放緩，中小型股表現將優於權值股，其中又以AI概念股為盤面主流，可針對相關強勢股來回操作賺價差。