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神盾集團回神 神盾衝300元關、安國飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（16）日開低震盪，龍年開紅盤強勢股出現休息，在兔年封關時同步重挫的神盾（6462）集團成為盤中亮點，安國（8054）率先亮燈漲停，神盾則是挑戰300元關卡，一度衝達303元，盤中漲幅逾8%，安格（6684）盤中也一度衝達漲停。

神盾收購乾瞻科技，串聯轉投資安國、芯鼎打造AI平台，提供客戶一站購足服務，收購及整合效益可望下半年開始顯現，帶動營運逐年成長。

安國近年積極轉型，逐步往特殊應用晶片（ASIC）及IP矽智財公司方向邁進，

藉由入股星河半導體，順勢取得在台積電（2330）3奈米驗證通過的IP，安國積極衝刺先進製程，整合神盾集團、星河半導體IP，加上本身的設計代工，為後市業績增添想像空間。

全球最大的主權財富基金挪威主權財富基金，去年擴大投資台灣企業，除增持台積電、聯發科（2454）之外，也有13檔新增買進股，安國名列其中。

台股今日以18,639.66點開低，盤中一度拉升至18,715.69點，不過，台積電下跌，AI指標股緯創（3231）、廣達（2382）下挫，拖累指數表現，盤中再翻黑，一度下滑至18,585.14點，盤面上，農曆年前封關日大跌的神盾集團成為多頭指標。

神盾以291元開出，盤中衝上300元，一度拉升至303元，逼近漲停304元，盤中漲幅逾9%；安國以187元開出後，衝破200元關卡，盤中拉升至漲停200.5元；安格以109.5元開出，一度衝達漲停118.5元，盤中漲幅逾8%；芯鼎（6695）盤中漲幅超過5%，迅杰（6243）盤中漲幅逾3%。

台積電 神盾

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