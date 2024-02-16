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台股開紅盤創新高 31檔台股原型 ETF 股價締新猷

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
2/15 台股開紅盤，股價創新高的台股原型ETF績效表現。資料來源：CMoney，截至2024/2/15，單位：含息報酬率%
2/15 台股開紅盤，股價創新高的台股原型ETF績效表現。資料來源：CMoney，截至2024/2/15，單位：含息報酬率%

金龍年台股開紅盤，指數大漲548.50點，上漲到18,644.57點新高，台股也再度上演拉積盤，受台積電大漲7.89%帶動下，激勵國內半導體指數大漲6.5%，也高達31檔台股原型ETF股價創上市以來新高，表現最搶眼是半導體ETF，昨台股開紅盤日，有高達4檔ETF股價同一天創上市以來新高，其中，新光臺灣半導體30 ETF（00904）更在台股開紅盤日同天填息，距離1月除息日僅花12天完成填息!

投信法人表示，過年期間，由於美國科技股牛氣沖天，在財報及AI題材激勵下，台股主要半導體類股，將成為年後多方強勢族群，預估台股新春開紅盤，資金量能回籠，半導體類股有望拉抬大盤指數重啟攻勢，投資人如果擔心個股驚驚漲，又害怕股價衝高，得面臨震盪風險，不妨改佈局台股科技型ETF，或鎖定半導體ETF作進場佈局。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，過年期間，美股表現強勁，又以費城半導體指數大漲3.55%，凌駕那指0.65%及標普0.11%，表現最為搶眼，主要來自美股科技財報表現亮麗，其中，又以半導體先進製程、晶圓、矽智財晶片、AI相關供應鏈為主要投資焦點，使得國內半導體、IC設計、IP股、AI伺服器等族群具中長期趨勢題材。

新光投信董事長劉坤錫強調，春節期間國際股市漲跌互見，美股對台股連動性大，從產業循環來看，半導體正向循環中，仍是年後撐盤要角，加上美國利率政策雖會小幅影響，但因為半導體產業榮景並未出現重大變數，整體評價仍正向看待，年後還是IC設計、半導體相關比較有表現機會。

整體來看，新光投信投資長吳文同預估，金龍年台股受惠AI創新技術推動、台灣電子出口動能回升，將有機會帶領大盤挑戰萬九新高，預估台股年後AI、半導體新產品題材獨領風騷下，相關利基題材受惠的好股票，值得投資人選對投資標的，才有望搭上2024台股多頭列車。

不過，2024年值得留意的是地緣政治風險升溫，加上美國進入大選年，同時俄烏戰爭及以巴衝突仍未轉圜，紅海危機又升高，且朝鮮半島開始緊張，以及台海局勢隱憂，也可能於選後又再次浮出檯面，全球股市震盪加大後，台股也可能出現震盪向上表現。

新光投信建議，一般投資人與其挑戰個股佈局台股，不妨於年後改佈局台股ETF，包括景氣出現擴張周期的科技產業，例如半導體ETF進行被動投資；或直接選擇績優主動式台股基金，透過投資團隊主動操作，金龍年理財將更能穩操勝券!

半導體 台股

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