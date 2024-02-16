4檔股票抽籤來了…最高預期報酬達93.58%！ 專家：都非常適合抽到就賣掉

大家早安！過年有玩刮刮樂嗎？老牛一樣手氣差，連200元都刮不到，所以在股票抽籤上老牛只好繼續努力。

春節一結束，就有4檔「抽籤申購」的活動登場，就提供給夥伴們繼續拚手氣啦，老牛已經幫大家先看過了，這4檔非常適合抽到就賣掉！（謎之聲：要先抽的到啊）

「穩得（6761）」上櫃增資

穩得（6761）從事電磁相容及線路保護元件之銷售及電磁相容與無線射頻認證測試之整合性服務，產品廣泛應用於網路通訊、安全監控、工業用電腦、車用電子、電源供應器及其他消費性電子等領域，並以自有品牌「Nichtek」及代理「Bourns」品牌元件行銷全球。

申購開始：2/15 申購截止：2/19 抽籤日：2/21 申購價：52.5元 （戶頭請準備52570元） 參考價：75.8元 申購張數：425張 預期獲利金額：23230元 預期報酬率：44.19%

「立康（6242）」上櫃增資

立康生醫（6242）主要經營觀光工廠，代理銷售立康生技與生春堂製藥的中藥與保健食品，以觀光工廠的形式銷售藥品、保健食品、美容商品為主要營運模式。主要競爭對手包括大江、中化、中天、友華等。

申購開始：2/15 申購截止：2/19 抽籤日：2/21 申購價：45元 （戶頭請準備45070元） 參考價：54.7元 申購張數：425張 預期獲利金額：9630元 預期報酬率：21.37%

「易威（1799）」上櫃增資

易威生醫（1799）成立於1998年，前身為紅電醫學科技股份有限公司，公司於2014年8月轉投資美國藥廠Magnifica Inc.，正式跨足新劑型藥物開發領域。截至2022年，公司營收比重為原料藥2%、學名藥51%、勞務收入47%。

申購開始：2/15 申購截止：2/19 抽籤日：2/21 申購價：28.6元 （戶頭請準備28670元） 參考價：55.5元 申購張數：510張 預期獲利金額：26830元 預期報酬率：93.58%

「鉅祥（2476）」上市增資

鉅祥（2476）為精密金屬模具沖壓廠，專精於金屬類連續沖模、精密金屬零組件、精密成型模具、塑膠射出加工、多元化沖塑模型加工，終端應用於PC/NB、消費電子產品、機電、汽車、醫療、電源、太陽能等。

申購開始：2/16 申購截止：2/20 抽籤日：2/22 申購價：58元 （戶頭請準備58070元） 參考價：74.1元 申購張數：1275張 預期獲利金額：16030元 預期報酬率：27.60%

祝大家通通「-70」（中籤）要開胡；要開胡；要開胡，很重要所以說三次。

老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：

1.尋找價差20%以上 2.抽到進來就賣掉 3.賺到吃一頓好料 4.尋找下一檔抽抽樂！

有抽有機會，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）

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