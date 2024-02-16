台股昨天寫下歷史高點…今天再刷新紀錄？ 她：費半跟台積電ADR來看「偏震盪」可能性高

上班前碎碎念系列

昨天台股再度寫下歷史紀錄，收18,644的歷史高點！有不少人昨天獲利了結手上的ETF跟個股，這點大家自行判斷，不過女子認為今天投資人最關心的是：台股還會繼續走高嗎？

先從剛收盤的美國市場說起，四大指數中，除了以科技類股為主的費半外，其他都收漲，道瓊+0.91%、標普+0.58%、納指+0.30%、費半-0.16%，不過費半跌幅並沒有太大，至於大家最關注的台積電ADR則小跌-0.19%。

就個股方面，女子覺得台股今天當然不可能像昨天一樣反映整個農曆春節期間的漲勢，不過從費半跟台積電ADR來看，女子自己覺得偏震盪可能性高一些。

倒是年節期間美債殖利率走高後下行，昨天殖利率再度小幅下跌，雖然比起春節前的殖利率還是高，但是昨天債券ETF一面倒的情況，今天相對看起來應該是有機會因為美債殖利率下跌，而使價格稍稍上漲（但是幅度很有限）。

最後回到美元兌日圓的部分，雖然1美元兌日圓跌破150日圓關卡，不過在149日圓左右，等於日圓仍然是相對弱勢的貨幣，因此以出口導向的日本經濟來說，女子覺得日本股市倒還是值得期待的。

（先前介紹過的用美元、日圓、新台幣投資日本文章）

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