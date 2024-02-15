大摩調高股王世芯-KY 目標價 從3,880元大幅調升至4,880元

摩根士丹利證券發布報告指出，人工智慧（AI）半導體市場快速成長，在樂觀情境下，世芯-KY（3661）到2030年營收可達100億美元。大摩將世芯-KY目標價從3,880元大幅調升至4,880元，為外資圈最高價，重申「優於大盤」評等。

世芯-KY到底能成長多快？為了解決客戶的困惑，大摩發布報告評估，在樂觀情境下，到2030年，如果全球AI資本支出將增加到3,000億美元，屆時世芯-KY營收可望達100億美元。以世芯-KY去年營收新台幣304.79億元來估算，相當於七年內營收成長到十倍。

AI半導體的整體潛在市場（TAM）成長快速。大摩美國半導體分析師摩爾（Joe Moore）估計，輝達今年的營收就可能達到880億美元。如果加上特殊應用IC（ASIC）等另類雲端AI半導體，則今年的TAM就可達1,000億美元。如果再納入相關系統硬體，AI資本支出今年可望達1,250億美元，已高於原先預估的800億美元。

大摩肯定世芯-KY具備紮實的執行力、成本較低、與新思科技（Synopsys）在SerDes 矽智財（IP）的夥伴關係密切、在ASIC的市占率快速成長等利多，因此初估世芯-KY在2026年的營收可達30億美元（為今年的一倍），到2030年又將倍增至60億美元。如果全球AI資本支出快速成長，世芯-KY在2030年的營收更將擴增到100億美元。

世芯-KY在2023年初股價還不到千元，去年全年狂漲315%，躍居為股王，15日又大漲325元（7.9%），收4,430元。世芯-K股價急漲，法人紛紛調高目標價，目前外資圈以大摩的4,880元最高，其次是美銀證券的4,500元。