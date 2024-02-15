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良維營收／1月6.56億元、年增26% 伺服器占比達20%、今年獲利可期

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

線材廠良維（6290）今（15）日公布2024年1月營收6.56億元，月減0.39%，年增26.07%，該公司積極衝刺人工智慧（AI）伺服器商機，伺服器占營收比重已達20%，亞馬遜AWS則為第一大AI伺服器客戶，隨著高毛利伺服器產品占比提升，該公司2024年獲利可期。

良維2023年第3季稅後純益4.06億元，創單季新高，季增247%，年增43.5%。2023年第3季每股稅後純益（EPS）為2.64元，2022年同期EPS為1.91元，2023第2季EPS為0.76元，同時，2023第3季毛利率、營業利益率、淨利率同創新高。

良維2023年前三季稅後純益5.95億元，年減1.7%，2023前三季每股稅後純益3.91元，2022年同期為4.10元。良維2023第3季毛利率高達29.28%，優於2023第2季的18.88%，以及2022年同期的20.29%，顯示在兩大高毛利產品，及電動車與AI伺服器大量出貨之下，推升獲利創下新高，良維目前電動車與AI占營收比重超過三成。

受到從深圳遷廠至廣西廠的影響，良維預定在2023年第4季提列遷廠費用的一次性損失，預計提列人民幣7,327.3萬元的損失，影響EPS約2.10元。隨著遷廠完成，成本下降，高毛利產品比重提升，良維完成轉骨，今年營運成長可期。

EPS 伺服器

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