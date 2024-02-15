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外資砸562億元！買超台股創歷史第5紀錄 這檔個股超車台積電成榜首

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今（15）日龍年開紅盤，早盤最高一度來到18725.47點，終場收18644.57點，上漲548.5點，成交量4926.95億元，三大法人買超615.56億元，外資買超562.57億元。（本報系資料庫）
台股今（15）日龍年開紅盤，早盤最高一度來到18725.47點，終場收18644.57點，上漲548.5點，成交量4926.95億元，三大法人買超615.56億元，外資買超562.57億元。（本報系資料庫）

台股今（15）日龍年開紅盤，早盤最高一度來到18725.47點，終場收18644.57點，上漲548.5點，成交量4926.95億元，三大法人買超615.56億元，外資買超562.57億元，創下歷史第五大紀錄，其中買超榜首為元大滬深300正2，總計72,828張。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超562.57億元，投信賣超11.08億元，自營商買超（合計）64.07億元，其中自營商（自行買賣）買超22.2億元，自營商（避險）買超41.87億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是元大滬深300正2、台積電（2330）、元大台灣50、國泰智能電動車、國泰台灣5G+、期街口布蘭特正2、聯電（2303）、華泰、廣達（2382）、中信中國50正2。

美系外資在農曆年期間發布最新報告，看好台積電將是AI半導體的長線贏家，重申「優於大盤」評等，將目標價從698元調高至758元，為目前外資圈第三高價；截至目前已有3家外資將台積電目標價喊上700元之上。

業界傳出，蘋果產品線將大升級，iPad、Macbook及iPhone等新一代M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數，蘋果今年包下台積電大量先進封裝產能，且對台積電3奈米強化版製程投片量可望比去年大增超過五成；台積電則不評論單一客戶與訂單動態。

台積電早盤以709元跳空開出，終場收在697元，上漲51元，漲幅7.89%，股價創下歷史新高，成交量逾11萬張；外資買超台積電42,447張，為買超第二。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是復華富時不動產、長榮航、華邦電、元大美債20正2、華航、國泰20年美債正2、長榮、新光金、宏碁、中鋼。

三大法人 個股 元大 台積電 外資 自營商

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