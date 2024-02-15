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證交所鼓勵檢視PB…法人坦言「政策所在、股價所在」 揪1類型公司值得留意

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股金龍年今（15）日開紅盤，證交所董事長林修銘表示，為提高台灣在全球市場的關鍵地位，未來將有四大做法，首先，為提升公司體質，將鼓勵公司檢視自身股價淨值比 (PB)。台股示意圖。聯合報系資料庫
台股金龍年今（15）日開紅盤，證交所董事長林修銘表示，為提高台灣在全球市場的關鍵地位，未來將有四大做法，首先，為提升公司體質，將鼓勵公司檢視自身股價淨值比 (PB)。台股示意圖。聯合報系資料庫

台股金龍年今（15）日開紅盤，證交所董事長林修銘表示，為提高台灣在全球市場的關鍵地位，未來將有四大做法，首先，為提升公司體質，將鼓勵公司檢視自身股價淨值比 (PB)；法人則是坦言，「政策所在、股價所在」，政策題材下，「低PB但有賺錢的公司」值得留意。

台股開紅盤，指數收在18,644.57點，創下收盤新高，上漲548.5點，證券暨期貨業一早先舉行農曆甲辰年新春團拜，證交所董事長林修銘開盤前出台股大利多，他表示，為提高台灣在全球市場的關鍵地位，將祭出四大作法，為提升公司體質，將鼓勵公司檢視自身股價淨值比，進一步完善投資人關係、議合等溝通管道，提升企業價值，以增進投資者信心。

日股今年來持續上漲，頻頻創下新高，日經225指數已直逼史上最高點38,957點；推升日股直往上飆漲的一大主因就在於東京證券交易所要求上市公司限期改善股價淨值比，成為日股近來頻創新高的重要關鍵原因之一。

林修銘首度明確表示將鼓勵公司重視股價淨值比，引起市場法人的高度關注，有法人就直言，日股近來漲勢凌厲，就是受惠於政策的推動，東京證交所要求日本上市公司必須重視股價淨值比，股價淨值比低於1，必須限期改善，且提出改善報告，否則，將予以下市處分；不過，由於台日資本市場特性不同，實際的政策作法可能略有不同。

證券分析師張陳浩表示，「政策所在、股價所在」，日本股市逼近歷史新高，東京證交所祭出股價淨值比不到1的公司必須提出解釋及加以改善，逼公司解釋，否則下市，是推升日股往上飆漲的一大因素，台股也一樣有許多公司明明有賺錢，但股價卻是遠低於每股淨值，於是出現股價淨值比低於1的不合理情況。

張陳浩說，包括力麒（5512）、嘉泥（1103）、運錩（2069）、橋椿（2062）等PB不到1的公司都可以留意，搭配公司的基本面表現加以篩選，尤其看好力騏挾著1月營收表現亮眼、低基期及水資源等題材，將有助股價的表現，目前股價不到10元，每股淨值達18.35元，近10年幾乎是年年賺錢，股價有機會朝淨值邁進。

台股 日股 淨值比 證交所

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