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昔All in台積電慘賠一輛大牛！ Joeman今709元畢業爽喊：一股不賣，奇蹟自來

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman。圖／摘自IG
Joeman。圖／摘自IG

台股新春開紅盤，台積電盤中攻上709元股價創下歷史新高，終場則收在697元，今天一口氣大漲51元，讓不少股民激動。YouTuber「Joeman」也嗨翻難掩興奮在IG上發出限動寫下「一股不賣，奇蹟自來，開工好心情。」

Joeman曾自嘲是「超級韭菜」，當時他以股價640元買進台積電卻被套牢，金額等同快賠掉一輛價值千萬元的大牛（一台要價約2700萬），如今股價持續往上飆，他也忍不住分享喜悅，慶幸當初沒把股票賣掉！

2022年台積電跌到剩432元，他安慰自己說，「沒事啦，一股都沒賣！不過就是從小牛變大牛而已」，後來台積電在2024年一月一路漲至625元，股價反映去年第四季法說會釋出的樂觀訊息。

當時Joeman也同樣在IG發布限時動態表示，「2024台積解套，一張都沒賣！」、「2022的新聞，2024解套，希望2026多一台小牛」。

如今台積電龍年一開始就衝上709元，也讓Joeman在台股盤中就迫不及待發IG限動，分享新年好心情。

Joeman在IG限動po出台積電的股價圖。圖擷自IG
Joeman在IG限動po出台積電的股價圖。圖擷自IG

Joeman 台積電

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