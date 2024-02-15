保瑞營收／元月12.25億 年減35.37%、月增逾28%

保瑞（6472）今（15）日公告1月合併營收12.25億元，年減35.37%，較去年12月成長逾28%。保瑞表示，若排除安成藥業去年4月起不再代理的低毛利癌症用藥Paclitaxel PB for Particles Injectable Suspension，以常續性之業務與產品相比，今年1月合併營收則較去年同期大幅增加近35%，成長力道強勁，為2024年度奠定穩固的成長根基。

保瑞表示，2024年第一個月兩大事業體即開出亮眼成績。全球代工CDMO業務隨著旗下客戶產品持續增加，不僅較去年同期增加逾10%，並較去年12月成長近20%，今年預計將協助旗下客戶在全球市場陸續上市17個商業量產品項，全年展望樂觀。

在全球市場銷售業務方面，雖今年1月營收較去年同期減少逾四成，但若扣除2023年1月代理的Paclitaxel PB for Particles Injectable Suspension營收約9.8億元，今年1月全球市場銷售業務營收則較去年同期成長逾五成。

此外，若以常續性產品為基礎，與去年12月相比，則全球市場銷售業務營收亦繳出月增36%之優異表現。其中，不僅去年11月甫整併完成之保瑞聯邦與晨暉生技業績雙雙躍升，安成藥業於去年8月間收購的六項品牌藥亦在開年第一個月即貢獻了超過7,000萬之營收，顯示集團資源持續整合，並成功將低毛利產品替換為高獲利組合，大幅提升了集團整體之獲利品質，強化獲利成長之長期動能。