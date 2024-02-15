台積電（2330）龍年開盤發「退伍令」！ 專家：前高一過所有股東都賺錢除了這些人外
編按：龍年台股新年第一盤見紅，影響台灣股市最大的權值股台積電ADR，昨上漲了1.35%，收129.2元，自2月5日農曆封關日的119.38到剛收盤的價格，封關期間，台積電ADR在美國上漲了8.23%。
一開盤加權指數上漲568.38點，以18664.45點開出，指數一度大漲逾600，台積電（2330）盤中上漲63元至709元，破7字頭股價爬上新高。
台積電於2022年1月17日盤中達到688元，不過之後就一路慘跌，甚至跌破400元，網路就戲稱買在688元或650以上的群族為「退不了伍的學長」；龍年首開盤台積電就送上大禮讓卡在山頂上的688T學長們，都能領到「退伍令」！
年後第一個交易日，台積電衝上新高700塊。
目前價格越過前高688，這一刻起，所有台積電股民都是賺錢的，已經沒有人套牢了。
除非，你是一開盤就買進台積電的幸運兒。
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