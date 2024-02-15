台積電（2330）龍年開盤發「退伍令」！ 專家：前高一過所有股東都賺錢除了這些人外

一開盤加權指數上漲568.38點，以18664.45點開出，指數一度大漲逾600，台積電（2330）盤中上漲63元至709元，破7字頭股價爬上新高。

台積電於2022年1月17日盤中達到688元，不過之後就一路慘跌，甚至跌破400元，網路就戲稱買在688元或650以上的群族為「退不了伍的學長」；龍年首開盤台積電就送上大禮讓卡在山頂上的688T學長們，都能領到「退伍令」！