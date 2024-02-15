快訊

日圓兌台幣盤中匯價0.2121再破30年新低 專家建議已是理想買點

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

台積電開春紅包行情 2024全年展望將遠優於預期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台積電（2330）今（15）日盤中創下歷史新高，讓不少投資人贏得開春紅包行情。法人更看好台積電2024財年全年展望將遠優於預期。

台積電盤中創下709元的歷史新高，帶動其它AI族群個股緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、智原（3035）、世芯-KY（3661）、英業達（2356）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等紛紛走揚。

台積電釋出對於2024財年營收成長的強勁展望，預計以美元計價的營收年成長將超過 20%。法人分析，台積電成長有動力包括：3奈米製程的大量成長，台積電預期今年3奈米製程的貢獻比重將從去年的6%增加到三倍。

法人認為，在3奈米方面，2024年iPhone機型將全面配備台積電的3奈米製程晶片，可能將使蘋果公司的銷售貢獻翻倍。雖然在去年，Mac起步緩慢且貢獻不大，但也預計貢獻將持續增加。

另一方面，法人更假設台積電2024全年營收年成長25%，成長有一半功勞來自 3 奈米貢獻。而AI仍然是台積電增長最快的領域，台積電指出將保持今年 CoWoS產能翻倍的目標。

此外，無論是前段還是後段製程，AI 元件的價值都在增加，代表前段晶圓製程技術將繼續推進，CoWoS 的價格也將上漲。再加上Intel中低階消費性產品的庫存補貨等因素，也將帶來中個位數的營收貢獻，前景展望相當樂觀。

台積電 奈米

延伸閱讀

影／春節台積電ADR漲幅高 期交所：視需求陸續推出商品

台積電全力擴充3奈米產能 中砂、辛耘迎好年

台積電（2330）盤中破7字頭…688學長們能退伍了！ 台股開盤大漲568點

龍年開紅盤嗎…台積電ADR於封關期間漲了8.23％！ 她：市值型ETF較適合要價差的投資人

相關新聞

台積電（2330）盤中破7字頭…688學長們能退伍了！ 台股開盤大漲568點

影響台灣股市最大的權值股台積電ADR，上漲了1.35%，收129.2元，自2月5日農曆封關日的119.38到剛收盤的價格，封關期間，台積電ADR在美國上漲了8.23%。

龍年開紅盤嗎…台積電ADR於封關期間漲了8.23％！ 她：市值型ETF較適合要價差的投資人

今天是台股龍年開盤日，先延續昨晚全球金融市場行情更新，美股昨天都有很不錯表現，四大指數都小幅上漲，道瓊漲0.40%、標普漲0.96%、納指漲1.30%、費半漲+2.18%。看到費半漲幅，表示剛收盤的美國科技類股有很不錯的表現。

政策跳票 旅行社、飯店股新春開紅盤慘綠 這檔跌停

政府解除赴陸旅遊「禁團令」年前突然宣布不開放了，造成觀光股新春開紅盤日重摔，萬紅叢中一點綠，上市觀光類股指數早盤來倒17...

開年最強新股 昱展新藥亮燈續寫新天價 10天漲1.67倍

台股龍年開紅盤，其中昱展新藥（6785）掛牌後漲幅強勢，今（15）日直衝漲停再飆新天價399.5元，以每股承銷價150元...

股后換人做 力旺飆新高超車信驊成第二高價股

台股今（15）日龍年開紅盤大漲，千金股排名也出現小洗牌，力旺（3529）跳空以漲停3,250元開出，飆上新高，且超車信驊...

龍年股市開紅盤創新高 5檔股票抽籤添好運

台股龍年開紅盤飆漲，今（15）日盤中勁揚至18,725.47點，創下歷史新高。趁台股運勢氣旺，投資人迎新春可參與股票抽籤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。