台積電開春紅包行情 2024全年展望將遠優於預期

台積電（2330）今（15）日盤中創下歷史新高，讓不少投資人贏得開春紅包行情。法人更看好台積電2024財年全年展望將遠優於預期。

台積電盤中創下709元的歷史新高，帶動其它AI族群個股緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、智原（3035）、世芯-KY（3661）、英業達（2356）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等紛紛走揚。

台積電釋出對於2024財年營收成長的強勁展望，預計以美元計價的營收年成長將超過 20%。法人分析，台積電成長有動力包括：3奈米製程的大量成長，台積電預期今年3奈米製程的貢獻比重將從去年的6%增加到三倍。

法人認為，在3奈米方面，2024年iPhone機型將全面配備台積電的3奈米製程晶片，可能將使蘋果公司的銷售貢獻翻倍。雖然在去年，Mac起步緩慢且貢獻不大，但也預計貢獻將持續增加。

另一方面，法人更假設台積電2024全年營收年成長25%，成長有一半功勞來自 3 奈米貢獻。而AI仍然是台積電增長最快的領域，台積電指出將保持今年 CoWoS產能翻倍的目標。

此外，無論是前段還是後段製程，AI 元件的價值都在增加，代表前段晶圓製程技術將繼續推進，CoWoS 的價格也將上漲。再加上Intel中低階消費性產品的庫存補貨等因素，也將帶來中個位數的營收貢獻，前景展望相當樂觀。