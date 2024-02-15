快訊

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

年代旅遊富國島丟包旅客 王國材怒批「不負責任」：最重可罰5萬停業3個月

台積電飆新天價 供應鏈同樂 這3檔改寫歷史新高價

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今（15）日龍年開紅盤，由台積電領軍，早盤股價站上7字頭，激勵大盤攻向19,000點大關，其中台積電供應鏈概念股同樣受到帶動，中砂、家登、漢唐等3檔皆創下歷史新高價。圖／美聯社
台股今（15）日龍年開紅盤，由台積電領軍，早盤股價站上7字頭，激勵大盤攻向19,000點大關，其中台積電供應鏈概念股同樣受到帶動，中砂、家登、漢唐等3檔皆創下歷史新高價。圖／美聯社

台股今（15）日龍年開紅盤，由台積電（2330）領軍，早盤股價站上7字頭，激勵大盤攻向19,000點大關，其中台積電供應鏈概念股同樣受到帶動，中砂（1560）、家登（3680）、漢唐（2404）等三檔皆創下歷史新高價。

台積電今日早盤以709元跳空開出，股價站上700元大關，上漲逾60元，股價創下歷史新高，而台積電亮眼的表現，帶動大盤最高一度來到18725.47點，上漲逾500點，同樣來到新高；而台積電供應鏈中除了中砂、家登、漢唐三檔以外，弘塑（3131）盤中上漲7%、辛耘（3583）、信紘科（6667）漲幅逾6%，帆宣（6196）也上漲超過半根停板。

台積電3奈米產能在蘋果、輝達、高通、聯發科（2454）、超微及博通等大客戶力挺效應下，今年產能不僅仍將維持全面滿載，且台積電為因應客戶強勁需求，也決議將會大舉擴增3奈米家族月產能，業界推估，今年下半年再生晶圓月產能將可望因此供不應求，代表切入再生晶圓供應鏈的中砂、辛耘今年營運將可望迎來好年。

業界傳出，台積電今年在大舉3奈米擴增月產能效應下，預計今年第1季的3～4萬片月產能，年底將可望上看10萬片規模，代表月產能將可望翻倍成長，按照台積電營運往例，通常是客戶提出需求，台積電才會啟動擴產計畫，因此在台積電決議擴產情況下，顯示台積電已經承接大量客戶的3奈米訂單，使台積電3奈米產能有機會一路旺到年底。

中砂早盤以227.5元開出，盤中一度拉升至241元，大漲逾8%；家登以425元開出，盤中一度拉升至446.5元，漲幅逾8%；漢唐早盤以281元開出，盤中一度拉升至286元，上漲逾1%。

台積電 奈米

延伸閱讀

台積電全力擴充3奈米產能 中砂、辛耘迎好年

台積電（2330）盤中破7字頭…688學長們能退伍了！ 台股開盤大漲568點

龍年開紅盤嗎…台積電ADR於封關期間漲了8.23％！ 她：市值型ETF較適合要價差的投資人

台積3奈米 蘋果大追單 同步包下大量先進封裝產能

相關新聞

台積電（2330）盤中破7字頭…688學長們能退伍了！ 台股開盤大漲568點

影響台灣股市最大的權值股台積電ADR，上漲了1.35%，收129.2元，自2月5日農曆封關日的119.38到剛收盤的價格，封關期間，台積電ADR在美國上漲了8.23%。

龍年開紅盤嗎…台積電ADR於封關期間漲了8.23％！ 她：市值型ETF較適合要價差的投資人

今天是台股龍年開盤日，先延續昨晚全球金融市場行情更新，美股昨天都有很不錯表現，四大指數都小幅上漲，道瓊漲0.40%、標普漲0.96%、納指漲1.30%、費半漲+2.18%。看到費半漲幅，表示剛收盤的美國科技類股有很不錯的表現。

政策跳票 旅行社、飯店股新春開紅盤慘綠 這檔跌停

政府解除赴陸旅遊「禁團令」年前突然宣布不開放了，造成觀光股新春開紅盤日重摔，萬紅叢中一點綠，上市觀光類股指數早盤來倒17...

開年最強新股 昱展新藥亮燈續寫新天價 10天漲1.67倍

台股龍年開紅盤，其中昱展新藥（6785）掛牌後漲幅強勢，今（15）日直衝漲停再飆新天價399.5元，以每股承銷價150元...

股后換人做 力旺飆新高超車信驊成第二高價股

台股今（15）日龍年開紅盤大漲，千金股排名也出現小洗牌，力旺（3529）跳空以漲停3,250元開出，飆上新高，且超車信驊...

龍年股市開紅盤創新高 5檔股票抽籤添好運

台股龍年開紅盤飆漲，今（15）日盤中勁揚至18,725.47點，創下歷史新高。趁台股運勢氣旺，投資人迎新春可參與股票抽籤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。