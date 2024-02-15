台積電飆新天價 供應鏈同樂 這3檔改寫歷史新高價

台股今（15）日龍年開紅盤，由台積電（2330）領軍，早盤股價站上7字頭，激勵大盤攻向19,000點大關，其中台積電供應鏈概念股同樣受到帶動，中砂（1560）、家登（3680）、漢唐（2404）等三檔皆創下歷史新高價。

台積電今日早盤以709元跳空開出，股價站上700元大關，上漲逾60元，股價創下歷史新高，而台積電亮眼的表現，帶動大盤最高一度來到18725.47點，上漲逾500點，同樣來到新高；而台積電供應鏈中除了中砂、家登、漢唐三檔以外，弘塑（3131）盤中上漲7%、辛耘（3583）、信紘科（6667）漲幅逾6%，帆宣（6196）也上漲超過半根停板。

台積電3奈米產能在蘋果、輝達、高通、聯發科（2454）、超微及博通等大客戶力挺效應下，今年產能不僅仍將維持全面滿載，且台積電為因應客戶強勁需求，也決議將會大舉擴增3奈米家族月產能，業界推估，今年下半年再生晶圓月產能將可望因此供不應求，代表切入再生晶圓供應鏈的中砂、辛耘今年營運將可望迎來好年。

業界傳出，台積電今年在大舉3奈米擴增月產能效應下，預計今年第1季的3～4萬片月產能，年底將可望上看10萬片規模，代表月產能將可望翻倍成長，按照台積電營運往例，通常是客戶提出需求，台積電才會啟動擴產計畫，因此在台積電決議擴產情況下，顯示台積電已經承接大量客戶的3奈米訂單，使台積電3奈米產能有機會一路旺到年底。

中砂早盤以227.5元開出，盤中一度拉升至241元，大漲逾8%；家登以425元開出，盤中一度拉升至446.5元，漲幅逾8%；漢唐早盤以281元開出，盤中一度拉升至286元，上漲逾1%。