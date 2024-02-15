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台股、台積電創下歷史新高 法人分析「選股策略」掌握多頭趨勢

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
金龍年台股今（15）日強勢開紅盤，更攻上歷史新高18,725點，其中AI族群全面噴漲，台積電（2330）盤中更創下歷史新高，讓不少抱股過年的投資人樂開懷，法人也建議選股策略仍以AI為主軸。聯合報系資料照
金龍年台股今（15）日強勢開紅盤，更攻上歷史新高18,725點，其中AI族群全面噴漲，台積電（2330）盤中更創下歷史新高，讓不少抱股過年的投資人樂開懷，法人也建議選股策略仍以AI為主軸。聯合報系資料照

金龍年台股今（15）日強勢開紅盤，更攻上歷史新高18,725點，其中AI族群全面噴漲，台積電（2330）盤中更創下歷史新高，讓不少抱股過年的投資人樂開懷，法人也建議選股策略仍以AI為主軸。

台股新春開紅盤，一開盤大漲超過600點，盤中最高達18,725.47點。法人分析，在大盤技術面架構中，目前呈現均線多頭排列、中長期KD指標維持強勢格局，統計過去15年農曆新年後5日與後10日走勢，漲幅分別約1.6%與 2.8%，可以留意開紅盤後是否有更明確的方向出現。

除了台積電盤中創下709元的歷史新高外，其它表現強勢的AI族群還有：緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、智原（3035）、世芯-KY（3661）、英業達（2356）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等。

選股策略中，法人建議，由於輝達、美超微強者恆強，AI依舊為市場主軸，關鍵台股供應鏈中，包括矽智財與自研晶片趨勢、水冷散熱技術發展、CoWoS 設備拉貨、高階 PCB材料導入、高頻寬記憶體供不應求等題材，獲得資金高度青睞，可趁拉回支撐時擇優布局。

此外，受惠美國、印度積極布局寬頻建設的網通類股，以及具備政策延續性的生技醫療、重電電力、永續綠能等族群，均值得持續追蹤。

AI 台積電 台股

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