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台股開盤漲逾600點創新高 新春開紅盤証券商迎財神
台股農曆年後今天新春開盤漲逾600點至18725點創新高，加權指數開盤漲568.38點，新春開紅盤証券商迎財神。開盤1分鐘後指數漲逾600點，指數來到18725點，創史上新高。台積電大漲最高至709點創天價，大漲83元，漲幅達9.75%，市值飆漲至18.38兆元也創新高。
龍年台股新年第一盤見紅，年節封關期間，美股雖有漲有跌，但最終還是漲多於跌；且影響台灣股市最大的權值股台積電ADR，上漲了1.35%，收129.2元，自2月5日農曆封關日的119.38到剛收盤的價格，封關期間，台積電ADR在美國上漲了8.23%。AI股也走勢強勁，聯發科漲逾4%，技嘉漲停，緯創、廣達漲約6%，股王世芯-KY勁揚逾4%。
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