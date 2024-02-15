龍年開紅盤 台積電飆天價 開盤跳空衝達709元市值18兆

台股今（15）日龍年開紅盤，台積電（2330）領軍大漲，早盤跳空以709元開出，一舉衝上700元關卡，上漲63元，漲幅9.75%，市值一口氣激增1兆6,337億元，衝達18兆3,858億元，創下歷史新高，盤中漲幅逾8%。

台股今日以18,664.45點開出，一度拉升至18,725.47點，創下歷史新高，權王台積電領軍，早盤以709元開出，突破700元關卡，創下歷史新高，盤中雖一度下滑至700元之下，漲幅仍逾8%。

美系外資在農曆年期間發布最新報告，看好台積電將是AI半導體的長線贏家，重申「優於大盤」評等，將目標價從698元調高至758元，為目前外資圈第三高價；截至目前已有3家外資將台積電目標價喊上700元之上。

業界傳出，蘋果產品線將大升級，iPad、Macbook及iPhone等新一代M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數，蘋果今年包下台積電大量先進封裝產能，且對台積電3奈米強化版製程投片量可望比去年大增超過五成；台積電則不評論單一客戶與訂單動態。