快訊

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

陸平台同商品價差3倍 大數據把蘋果用戶當肥羊

「做壞事沒找我？」晚安小雞案另1直播主撇知情 四叉貓指登場人物累計5人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍年開紅盤 台積電飆天價 開盤跳空衝達709元市值18兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（15）日龍年開紅盤，台積電（2330）領軍大漲，早盤跳空以709元開出，一舉衝上700元關卡，上漲63元，漲幅9.75%。圖／美聯社
台股今（15）日龍年開紅盤，台積電（2330）領軍大漲，早盤跳空以709元開出，一舉衝上700元關卡，上漲63元，漲幅9.75%。圖／美聯社

台股今（15）日龍年開紅盤，台積電（2330）領軍大漲，早盤跳空以709元開出，一舉衝上700元關卡，上漲63元，漲幅9.75%，市值一口氣激增1兆6,337億元，衝達18兆3,858億元，創下歷史新高，盤中漲幅逾8%。

台股今日以18,664.45點開出，一度拉升至18,725.47點，創下歷史新高，權王台積電領軍，早盤以709元開出，突破700元關卡，創下歷史新高，盤中雖一度下滑至700元之下，漲幅仍逾8%。

美系外資在農曆年期間發布最新報告，看好台積電將是AI半導體的長線贏家，重申「優於大盤」評等，將目標價從698元調高至758元，為目前外資圈第三高價；截至目前已有3家外資將台積電目標價喊上700元之上。

業界傳出，蘋果產品線將大升級，iPad、Macbook及iPhone等新一代M4、A18處理器將大幅拉高內建AI運算核心數，蘋果今年包下台積電大量先進封裝產能，且對台積電3奈米強化版製程投片量可望比去年大增超過五成；台積電則不評論單一客戶與訂單動態。

台積電 外資

延伸閱讀

台積電（2330）盤中破7字頭…688學長們能退伍了！ 台股開盤大漲568點

龍年開紅盤嗎…台積電ADR於封關期間漲了8.23％！ 她：市值型ETF較適合要價差的投資人

台積目標價 大摩喊758元

大摩：台積電今年AI營收將占15% 目標價調升至758元

相關新聞

台積電（2330）盤中破7字頭…688學長們能退伍了！ 台股開盤大漲568點

影響台灣股市最大的權值股台積電ADR，上漲了1.35%，收129.2元，自2月5日農曆封關日的119.38到剛收盤的價格，封關期間，台積電ADR在美國上漲了8.23%。

龍年開紅盤嗎…台積電ADR於封關期間漲了8.23％！ 她：市值型ETF較適合要價差的投資人

今天是台股龍年開盤日，先延續昨晚全球金融市場行情更新，美股昨天都有很不錯表現，四大指數都小幅上漲，道瓊漲0.40%、標普漲0.96%、納指漲1.30%、費半漲+2.18%。看到費半漲幅，表示剛收盤的美國科技類股有很不錯的表現。

政策跳票 旅行社、飯店股新春開紅盤慘綠 這檔跌停

政府解除赴陸旅遊「禁團令」年前突然宣布不開放了，造成觀光股新春開紅盤日重摔，萬紅叢中一點綠，上市觀光類股指數早盤來倒17...

台積電飆天價 帶動台股龍年開紅盤大漲指數刷歷史新高

在台積電飆漲的帶動下，台股龍年今天開紅盤上演大補漲行情，開盤跳空大漲逾600點，大盤指數盤中最高來到1萬8725點，飆上...

5大支柱被點名！ 日股上演「華爾街夢幻劇本」 謝金河：會讓全球投資專家跌破很多眼鏡

春節期間台股休市，日股不斷上攻，距1989年歷史高點38915只差不到千點。財信傳媒董事長謝金河說日股正在破繭而出，上演華爾街夢幻劇本2024…

龍年開紅盤 台股盤中衝達18,725點、衝上歷史新高

台股今（15）日龍年開紅盤，指數以18,664.45點開出，上漲568.38點，權王台積電領漲，股價以709元開出，創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。