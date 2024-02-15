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龍年開紅盤！台股躍騰568點站上18,600點 台積電開盤勁揚63元站上7字頭

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台積電（2330）盤中破7字頭…688學長們能退伍了！ 台股開盤大漲568點

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

龍年台股新年第一盤見紅，年節封關期間，美股雖有漲有跌，但最終還是漲多於跌；且影響台灣股市最大的權值股台積電ADR，上漲了1.35%，收129.2元，自2月5日農曆封關日的119.38到剛收盤的價格，封關期間，台積電ADR在美國上漲了8.23%。

一開盤加權指數上漲568.38點，以18664.45點開出，指數一度大漲逾600，台積電（2330）上漲63元至709元，站上新高。

台積電於2022年1月17日盤中達到688元，不過之後就一路慘跌，甚至跌破400元，網路就戲稱買在688元或650以上的群族為「退不了伍的學長」，不過至今龍年開紅盤，也都解套了，「學長們」也都能夠順利退伍了。

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