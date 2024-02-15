證交所董座林修銘：龍年厚植資本市場實力 彰顯韌性強化台灣關鍵地位

臺灣證券交易所董事長林修銘今 （15）日在新春團拜致詞表示，金管會主委黃天牧在新春記者會上指出，今（2024）年全球所面對風險及挑戰依舊不減。今年適逢多國大選，政策不確定性，加上地緣政治影響，對全球經濟及投資挑戰加劇。在這樣的情勢下，資本市場作為經濟發展的櫥窗及先行指標，更應發揮關鍵功能，讓所有企業皆能持續成長，提供產業及經濟發展的重要動能，以市場實力來彰顯台灣韌性，發揮集合眾力提振投資信心功能。因此，證交所聚焦龍年發展重點，將以壯大市場規模、創新商品服務、淨零永續共榮為目標，協助資本市場累積長遠發展的堅強實力，並藉由強化資安韌性、確保投資信心，提升面對風險之應變能力，實現穩健經營。期望透過這些努力，展現市場競爭優勢，提高台灣在全球市場的關鍵地位。

一、提升公司價值，壯大市場規模

企業體質強健是資本市場蓬勃的根基，證交所將逐步透過優化企業體質、協助產業升級、增進市場曝光吸引內外資金的作法，從公司延伸到產業，再擴展到整體市場，多管齊下、內外並進，壯大台股市場規模。

首先，為提升公司體質，鼓勵公司檢視自身股價淨值比(P/B)，引導企業強化公司治理措施與永續資訊揭露，並重視股東與利害關係人意見，進一步完善投資人關係、議合等溝通管道，提升企業價值，以增進投資者信心。

再者，將以現有AI、半導體等關鍵產業的亮眼表現為基礎，結合主板與創新板力量，推動數位、綠能、生技三大新經濟產業發展，吸引大型企業與國際級企業在台上市櫃，打造新經濟產業聚落，以資本市場力量支持實體經濟發展，維持台灣產業於國際之競爭優勢；同時響應政府產業政策，攜手公部門與產業單位，驅動新創資金活水，發揮其投資影響力提高機構法人和投資大眾對新創事業的認同度，注入成長所需資金，進而增進企業價值。這將為資本市場帶來更多優質投資標的，促進產業升級，形成正向循環，為公司與投資人創造雙贏。

另一方面，證交所將鼓勵市值大於100億元公司增加法說會頻率，並進一步結合產業供應鏈辦理座談會，發揮以大帶小之綜效，增加中小企業能見度；亦與大型國際機構合辦引資活動，將優質企業推向國際。我們重視所有在台上市櫃籌資的企業，採取多元方式帶動更多資金投資臺灣，同步活絡市場量能，進而壯大市場規模。

二、創新商品服務，推動數位轉型

創新是資本市場成長的重要引擎，證交所將積極推出多元新商品與新服務，包括主動型與多重資產型ETF、跨境ETF、基金架構REITs及更多永續商品，滿足市場參與者需求，亦將精進盤中零股制度，擴大全民投資參與度。

另為因應數位轉型的國際趨勢，證交所將分別從To B和To C兩個層面著手。對於To B，將盡速檢視資本市場各個利害關係人的所有作業流程，包含發行、交易、結算、市場監理等，找出關鍵節點，運用數位金融科技進行業務、服務及資訊流程的優化，建構高效能的數位化環境，為市場創造價值；To C的部分，將以重視客戶需求為導向，提供更多數據加值服務的完整解決方案。

三、強化資安防護，增進投資信心

為因應科技發展帶來各項新型態的威脅，證交所將導入智能資安防護設備，並將持續精進關鍵基礎設施的實體韌性，確保市場運作不中斷。並與各周邊單位合作，加強證期業者、上市櫃公司資安防護效能，共同維運市場安全，降低市場風險。

科技進步也帶來不同的機會，證交所已逐步導入大數據分析及AI等監理科技，將陸續應用在執行上市公司、券商管理與市場監視等市場管理業務，以增進監理效能。另外，因應數位學習發展，證交所將藉助創新宣導管道開展投資人理財教育，提升民眾對金融市場和商品的素養，降低投資與被詐騙風險，營造更為安心的投資環境。

四、引領淨零減碳，累積永續動能

證交所將協力主管機關及相關單位，共同推動市場接軌國際永續揭露準則。同時，將持續優化ESG Infohub，提供更為完整的ESG資訊，並完成建置永續報告書數位平台等永續基礎工程。

此外，證交所也將結合集團整體綜效，建立完善的碳權交易平台機制，並規劃建立ESG資料庫、開發ESG商品，以引導機構法人實踐責任投資。另將協助企業加強與利害關係人議合，致力實現全體邁向淨零減碳，資本市場永續共榮之長期目標。

證交所將堅守穩健態度，以創新思維應對多變的風險與市場挑戰，並掌握發展契機，提升資本市場韌性。面臨全球政經高度不確定性，證交所將全力配合政府政策，協助產業發展穩健前行，在主管機關的帶領下，與利害關係人充分溝通，持續與周邊單位和公會合作，共同協助資本市場不斷壯大，讓全民共享繁榮成果，成為對外具備國際競爭力，對內受各界信賴的市場，期許共創榮景，龍騰四海。