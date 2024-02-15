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台股今開紅盤 補漲可期

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙／台北報導
龍年台股今天開紅盤，分析師看好在台積電ADR上漲帶動下，台股可望上演補漲行情。本報資料照片
龍年台股今天開紅盤，分析師看好在台積電ADR上漲帶動下，台股可望上演補漲行情。本報資料照片

台股春節年假期休市九天，今天龍年開紅盤，分析師普遍看好台股出現補漲，尤其是台積電ADR（美國存託憑證）在休市期間漲幅約一成，有機會帶動台積電股價上揚，只要台積電漲，就能拉抬指數；不過，補漲行情恐怕難以「普天同慶」，主因為美國公布最新通膨指數高於預期，降息預期遭潑冷水，美股漲勢收斂，為台股紅包行情投下變數。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台積電ADR自台股放假以來漲了快一成，如果全數反映，台股大盤會漲五百點，但考量美股四大指數已回檔，反映成數將大幅縮減至二分之一至三分之一，即便如此，台股龍年開紅盤仍具有補漲實力。

陳奕光說，今天開紅盤前卅分鐘觀盤重點，一是大盤預估成交量，如果預估量太大就要短線調節，二是台積電走勢強不強，三是漲跌家數，上漲家數比下跌家數多就不用太擔心，若是出現下跌家數多於上漲家數，成交又爆量，建議投資人短線停利調節。

歷年春節紅盤日走勢 製表／陳儷方 圖／聯合報提供
歷年春節紅盤日走勢 製表／陳儷方 圖／聯合報提供

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，光台積電一檔個股，理論上就能為台股開紅盤帶來補漲行情，帶動大盤指數走揚，不過可能又是權值股的天下，指數雖然有相對強勢的機會，但不代表所有個股都能有強勢表現，這是因為美國通膨嚴重程度高於預期，再度推遲市場對降息時間表的預期。

台股資金面也有利於補漲行情，陳奕光說，年後資金行情應可持續，年前有不想抱股過年的停利賣壓，因休市期間無太大意外事件，年後可望再度投入股市，加上金融業長期投資的布局通常集中在二月，年後正是進場時機。

兔年新春開紅盤指數勁揚五六○點，今年龍年開紅盤恐怕無法複製，陳奕光表示，美股漲最高的時候，台股還在休假，美股回檔後台股才開紅盤，恐削弱台股補漲強度。

美股十三日的回檔主要是因為美國一月消費者物價指數（CPI）高於預期，澆熄投資人預期降息的樂觀情緒，美股四大指數走跌，其中道瓊指數大跌五二四點，創近一年來最大跌幅。金管會表示，持續注意國際主要市場經濟數據，包括十三日公布的美國一月CPI在內。

蔡明翰指出，不論聯準會何時開始降息，今年都是降息趨勢，而且不只一碼，因此中長線股市仍延續多頭格局，目前只須消化降息延宕的利空壓力。

台積電 台股 指數

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