一表掌握台股封關期間 台美重要經濟大事

台股金龍年開紅盤進入倒數，但台股封關九天之間有哪些重要事件該掌握？第一金投顧搶在開紅盤前推出「錢錢龍來－新春特刊」，以一張表格整理台股封關期間重要經濟數據，以及封關後舉行的台股、美股重要法說會內容，與電子、非電子產業封關期間重要事件評論，讓客戶綜覽台股封關九天國內外重要大事。

美國在台股封關期間最重要的經濟數據首推13日公布的1月CPI ，月成長率由0.2%上升至0.3%，高於市場預期的0.2%；扣除波動較大的能源和食物後，美國1月核心CPI月增由0.3%上升至0.4%，高於市場預期的0.3%。受到元月CPI、核心CPI增幅高於市場預期，導致市場對降息預期進一步降溫，美股三大指數跳空開低，回吐過去一周表現，11大類股則全數收黑。

第一金投顧研究部表示，1月扣除住房後的核心服務業(supercore)通膨明顯回升，不符合聯準會官員表示「降息前需要看到通膨穩定朝向2%的更多證據」之條件，研究部認為聯準會官員後續仍會避談降息的確切時間點。

針對電子產業封關期間重要事件，第一金投顧研究部分析，2023年下半年消費性包括PC、手機終端品牌客戶出現回補需求，帶動相關IC設計供應鏈營收轉強，然股價也多反應了短線利多，建議留意2024農曆春節之後的需求是否持強再行布局。對於2024年產業展望來看，需求端在基期因素可望回到成長，但伴隨著總體環境緩步下降，成長幅度要強不易。

回顧春節期間國際重點公司股價表現，第一金投顧研究部認為，資金依舊圍繞在AI相關應用，主要還是需求面在電子產業當中表現最為明確，也造就了市場資金集中化的原因。推薦族群部分，可以留意報價上漲循環中的面板、輝達法說前偏多操作AI伺服器相關零組件以及元月營收表現佳的類股。