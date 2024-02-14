明天會開紅盤嗎…道瓊大跌、美債殖利率大幅上升！ 她：台積電ADR還是漲了6.8%

假日碎碎念系列

美國勞工統計局報告，1 月份消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.3%。以 12個月為基礎，該指數為 3.1%，低於12月份的 3.4%。其中，房屋價格是漲幅的主要原因，本月上漲0.6%，貢獻了超過三分之二的整體漲幅，以 12 個月為基礎，住房上漲了6%。

數據公布後，股市大幅下跌，美國國債殖利率大幅上升。主要指數道瓊跌524.6(-1.35%)、標普跌1.37%、納指-1.80%、費半跌-2.01%。當然，台灣人最期待的台積電ADR也下跌-2.23%，不過如果從台灣春節封關日(2/5)後算起到今天，台積電ADR從119.38到最新收盤價127.55，也是漲了6.8%，接下來就看今天晚上的表現，是不是能夠帶動台股明天龍年開關首日開出紅盤。

而至於前面提到美國國債殖利率飆升，也是因為CPI數據發佈後，市場已經大幅調整降息預期的看法，CPI發布前，市場原先還預期5月有50.9%的降息預期、全年降息4~5碼，但CPI發布後5月降息機率修正到30.9%，全年降息幅度3~4碼。

在Fed已經停止升息下，目前對市場影響大的大概是經濟數據有沒有轉向，現在多數都仍認為美國經濟會軟著陸的情況下，這些市場數據大概都是短線的影響。而由於美國債券殖利率升高，「連帶美債價格下跌」，先前女子提醒過很多次，逢低佈局債券市場，但是也不要一次全部all in，畢竟市場變數仍會快速反應。

說到這邊，先回應私訊女子詢問00937B的朋友，問題大概是：閒置資金應該要多加碼債券還是股票？

女子自己的經驗是：現在需要分散風險。大家可以參考美國二十年公債的ETF（TLT）的價格走勢，「今年以來」的價格波動度約-6.6%，也就是反映了市場從最初預期「馬上就要降息了」到「要延後降息」的情況，所以單壓債券的朋友，今年一個半月承受的價格波動有6.6%，其實也並不低。

因此回頭來看00937B，很明顯的明天台股開盤，債券ETF價格應該都會有相似的反映，所以要All In嗎？女子自己是不會「全部」持有債券的。

而至於最近很多人討論的00929、00939、00940以及去年中信跟台新發行的月配息ETF，女子再找時間跟大家分享囉！

初五收心；情人節快樂！

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