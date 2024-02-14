快訊

昔當澎恰恰靠山 百億賭王爆欠數十億落跑越南恐遭通緝

國會改革藍綠白新戰場 單一召委制為何變毒蛇猛獸？

印尼選戰激辯中！佐科威的「遷都野心」

明天會開紅盤嗎…道瓊大跌、美債殖利率大幅上升！ 她：台積電ADR還是漲了6.8%

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

假日碎碎念系列

美國勞工統計局報告，1 月份消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.3%。以 12個月為基礎，該指數為 3.1%，低於12月份的 3.4%。其中，房屋價格是漲幅的主要原因，本月上漲0.6%，貢獻了超過三分之二的整體漲幅，以 12 個月為基礎，住房上漲了6%。

數據公布後，股市大幅下跌，美國國債殖利率大幅上升。主要指數道瓊跌524.6(-1.35%)、標普跌1.37%、納指-1.80%、費半跌-2.01%。當然，台灣人最期待的台積電ADR也下跌-2.23%，不過如果從台灣春節封關日(2/5)後算起到今天，台積電ADR從119.38到最新收盤價127.55，也是漲了6.8%，接下來就看今天晚上的表現，是不是能夠帶動台股明天龍年開關首日開出紅盤。

而至於前面提到美國國債殖利率飆升，也是因為CPI數據發佈後，市場已經大幅調整降息預期的看法，CPI發布前，市場原先還預期5月有50.9%的降息預期、全年降息4~5碼，但CPI發布後5月降息機率修正到30.9%，全年降息幅度3~4碼。

在Fed已經停止升息下，目前對市場影響大的大概是經濟數據有沒有轉向，現在多數都仍認為美國經濟會軟著陸的情況下，這些市場數據大概都是短線的影響。而由於美國債券殖利率升高，「連帶美債價格下跌」，先前女子提醒過很多次，逢低佈局債券市場，但是也不要一次全部all in，畢竟市場變數仍會快速反應。

說到這邊，先回應私訊女子詢問00937B的朋友，問題大概是：閒置資金應該要多加碼債券還是股票？

女子自己的經驗是：現在需要分散風險。大家可以參考美國二十年公債的ETF（TLT）的價格走勢，「今年以來」的價格波動度約-6.6%，也就是反映了市場從最初預期「馬上就要降息了」到「要延後降息」的情況，所以單壓債券的朋友，今年一個半月承受的價格波動有6.6%，其實也並不低。

因此回頭來看00937B，很明顯的明天台股開盤，債券ETF價格應該都會有相似的反映，所以要All In嗎？女子自己是不會「全部」持有債券的。

而至於最近很多人討論的00929、00939、00940以及去年中信跟台新發行的月配息ETF，女子再找時間跟大家分享囉！

初五收心；情人節快樂！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00937B群益ESG投等債20+ 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF 台積電 龍年

延伸閱讀

00940元大月配息ETF募集價10元！ 專家：錯過只能等到4月屆時股價不一定

00878配息加碼至0.4元…過去四季平均填息僅需4天！ 他製圖：月領1-10萬要多少張

00923均價16.9元不敢再買！網勸繼續買 內行人曝2最佳買進時機

他買00929「虧1%就賣」自嘆不適合買股！網籲改2習性、玩定存

相關新聞

明天會開紅盤嗎…道瓊大跌、美債殖利率大幅上升！ 她：台積電ADR還是漲了6.8%

數據公布後，股市大幅下跌，美國國債殖利率大幅上升。主要指數道瓊跌524.6(-1.35%)、標普跌1.37%、納指-1.80%、費半跌-2.01%。當然，台灣人最期待的台積電ADR也下跌-2.23%，不過如果從台灣春節封關日(2/5)後算起到今天...

春節期間美日股漲、台積ADR勁揚 台股明開紅盤 挑戰高點

台股春節休市期間，美國主要指數道瓊、標普等再創歷史新高，台積電ADR也強勢大漲，日股則在日圓貶值等助益中，昨（13）日大...

MSCI調台股權重兩升一平 成分股刪除富邦媒

MSCI（明晟）昨（13）日公布季度調整結果，台股權重兩升一平。台股在「MSCI全球新興市場指數」中調升0.01個百分點...

勞動、退撫基金銀彈上膛 股市迎1,555億元活水

台股將於明（15）日開市迎接龍年。勞動基金運用局手上銀彈充沛，現有已決標、未撥款的委外額度達1,365億元，公務人員退休...

台股龍年開紅盤 補漲期待恐遇亂流

台股兔年封關站上萬八關卡，封關後美股歷經大漲後重挫，美股道瓊工業指數累計下跌381.67點，台股明天龍年開紅盤的補漲期待...

明日台股開紅盤 法人：科技股仍是首選

野村投信投資策略部副總張繼文表示，什麼股票的開紅盤機會更好？根據統計，2016年以來，若封關日進場並抱股過年，台股新春開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。