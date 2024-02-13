快訊

初四迎財神！大樂透幸運獎號看過來 中獎爽翻「數錢數到合不龍嘴」

台彩賣「未來彩券」 投注站：恐引發消費糾紛

不排除自導自演？網紅晚安小雞柬埔寨直播掀議 警方比對地點「非凱博園區」

MSCI 指數季度調整兩升一持平 證交所：指數是市場溫度計

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
MSCI標準型指數臺灣市場權重。資料來源：臺灣證券交易
MSCI標準型指數臺灣市場權重。資料來源：臺灣證券交易

2024年第1季MSCI指數臺股權重調整結果出爐！明晟（MSCI）於2月12日中歐時間晚上11點（臺灣為13日上午6點)公布第1季相關指數調整，於3月1日開盤生效。

其中，臺股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重維持不變，新興市場指數（MSCI EM）及亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重上升0.01百分點及0.05百分點，調整後權重分別為1.60%、15.97%及18.75%。調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，臺股在調整基準日的權重變化，不代表臺股資金的流向。

指數是市場表現的溫度計，可以反映臺灣市場及產業的表現。未來臺灣證券交易所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入臺股，擴大我國資本市場規模，進一步提升臺灣國際競爭力。

近年MSCI新興市場指數臺灣市場權重。資料來源：臺灣證券交易
近年MSCI新興市場指數臺灣市場權重。資料來源：臺灣證券交易

MSCI 新興市場指數

延伸閱讀

台股科技基金「今年來前十強」 平均績效超越大盤13倍

台股金龍年15日開紅盤 專家建議關注這些族群

MSCI 標準指數刪除富邦媒 小型指數新增達發、亞力等六檔台股

MSCI標準指數刪除富邦媒 小型指數新增達發等6檔

相關新聞

台股金龍年15日開紅盤 專家建議關注這些族群

台股經過春節長假，將於15日(周四)開紅盤，專家表示，從歷年數據來看，開春紅盤日台股上漲機率高達七成，建議投資人龍年持續...

初四迎財神…日經指數飆高900多點！ 她：別忘台、美股都創新高很久了

初四迎財神，今天日經指數飆高，直奔1989年日本泡沫經濟前的前高！

MSCI季度調整 台股權重兩升一平

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數的權重分別上調至15.97%、1...

台聚集團營收／元月73.58億元、月減年增 台達化表現佳

台聚（1304）集團旗下四大上市公司元月營收合計73.58億元，月減0.48%、年增10.7%。其中，對比去年同期表現，...

亞洲債券市場有壓：央行政策舉措與全球經濟動向影響

過去數年，全球經濟面臨著無限寬鬆政策及疫情結束的影響，導致央行採取暴力式升息應對通貨膨脹的風險。聯邦永騰亞洲非投資等級債...

12檔勇賺一股本 喊衝 緯穎、聯發科等今年獲利有望成長

台股兔年大漲3,163點，法人認為金龍年大盤要延續多頭格局，高獲利股將是引領盤勢續強的關鍵。根據統計，連五年每股純益（E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。