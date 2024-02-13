MSCI 指數季度調整兩升一持平 證交所：指數是市場溫度計

2024年第1季MSCI指數臺股權重調整結果出爐！明晟（MSCI）於2月12日中歐時間晚上11點（臺灣為13日上午6點)公布第1季相關指數調整，於3月1日開盤生效。

其中，臺股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重維持不變，新興市場指數（MSCI EM）及亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重上升0.01百分點及0.05百分點，調整後權重分別為1.60%、15.97%及18.75%。調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，臺股在調整基準日的權重變化，不代表臺股資金的流向。