MSCI 指數季度調整兩升一持平 證交所：指數是市場溫度計
2024年第1季MSCI指數臺股權重調整結果出爐！明晟（MSCI）於2月12日中歐時間晚上11點（臺灣為13日上午6點)公布第1季相關指數調整，於3月1日開盤生效。
其中，臺股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重維持不變，新興市場指數（MSCI EM）及亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重上升0.01百分點及0.05百分點，調整後權重分別為1.60%、15.97%及18.75%。調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，臺股在調整基準日的權重變化，不代表臺股資金的流向。
指數是市場表現的溫度計，可以反映臺灣市場及產業的表現。未來臺灣證券交易所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入臺股，擴大我國資本市場規模，進一步提升臺灣國際競爭力。
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