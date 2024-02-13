台股金龍年15日開紅盤 專家建議關注這些族群

台股經過春節長假，將於15日(周四)開紅盤，專家表示，從歷年數據來看，開春紅盤日台股上漲機率高達七成，建議投資人龍年持續聚焦半導體復甦、AI需求持續擴散至手機、PC及企業軟體應用等題材，做中長期布局，可增持半導體、電腦及周邊，及數位雲端等族群。

台股兔年5日封關順利收紅，小漲36點，指數收在1萬8096點，成為第一個農曆年封關站穩萬八的一年。PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，從歷年數據來看，開春紅盤日台股上漲機率高達七成，自2014年以來，春節紅盤日平均上漲0.49%，且紅盤日後10日的台股表現持續強勁，上漲機率不僅提高至八成，漲幅也同步擴大至2.03%，而春節紅盤後一個月雖然漲勢出現收斂，但仍維持平均1.38%的上漲態勢，看好目前台股技術面強勢，搭配籌碼面偏多，有利於龍年紅盤日走勢。

就產業面來看，孫傳恕分析，Meta、亞馬遜等財報與展望優於預期，美超微也繳出優於市場預期的財報，並上調年度展望，再次帶動AI族群的多頭情緒，加上晶圓龍頭大廠法說釋出對AI市場正向展望，對於台廠相關供應鏈為一大利多，有利於延續兔年AI相關族群大漲的氣勢，建議龍年持續聚焦半導體復甦、AI需求持續擴散至手機、PC及企業軟體應用等題材，做中長期布局，可增持半導體、電腦及周邊，及數位雲端等族群。

孫傳恕也提醒，從GDP走勢分析，大盤上半年有機會再挑戰高點，惟目前台股評價面已來到相對高檔，本益比為17.5倍，高出加權指數10年均值15.2倍，預料未來一年上檔空間有限，建議金龍年選股不選市，以電子股、成長股為主軸，包括AI滲透率提升及帶動下游裝置需求，規格大幅提升及產能開出推升相關晶片（AP、HPC、I/O、HBM）需求加速，電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。