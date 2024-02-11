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台積電（2330）「飛龍在天」！ 專家去年11月就說過：600元以下真是便宜而七百不過是剛好

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電，飛龍在天

台積1月營收月增22.4%，年增7.9%，為同期新高，營收表現略優於市場預期。從台積電展望2024Q1來看，營收預估區間為180 ~ 188 億美元，高於市場預期179 億美元，淡季季減-8.3% ~ -4.2%，年增則回升至7.7% ~ 12.4%。

如果你是長期關注喬木的朋友，在去年11月11時，我們曾經提過台積電2024年行情，600元以下的台積電真是便宜，700元不過剛好，800元也不是不可能，此時我們再來複習一次這樣的論點依據是什麼 ?

在我認為要投資台積電，你要觀察的就是兩件事，其一未來一年的EPS表現，其二景氣位階，把握這兩點大概可以抓到股價趨勢。

先說 EPS ，2024年法人預估36元 ~ 39元，儘管各法人預期有所差距但至少肯定說明一點，2024年將會大幅優於2023年，台積電則預估全年營收年增20~25%，正由底部高速復甦。

其二景氣位階，目前景氣對策信號綜合判斷分數為20分，仍在復甦的位階，景氣從過去的藍燈上升至黃藍燈，市場投資意願提高，本益比也因此向上拉抬。概略區分台積電本益比區間，景氣低迷時期落於13倍~18倍，而在景氣穩定時期落於18倍~23倍，景氣熱絡時期落於23倍~30倍。

有了上述兩項資訊後，下述假設今年台積電EPS為37元，同時景氣來到穩定時期，這樣股價由公式來計算等於666元~851元。此時市場的投資意向，我認為正是在對賭，景氣即將復甦到穩定時期。相對如果後續經濟又開始悲觀時，你就要往景氣低迷區間去計算。

然而先前為什麼將台積電賣光，主要原因在於先前公布的12月外銷訂單，電子產品大減12.9%，我認為短線上可能反應第一季末行情，當時的想法是，先丟再撿，於是我就這樣錯過十年一遇的行情 ? 看來這列車大概回不來載我了，只能說，哭阿！

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 EPS 營收 藍燈

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