南韓股市今年以來最吸金卻最弱 台股則周線連三紅

今(2024)年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超金額46.3億美元，接著是台股的29.5億美元、印尼的6.8億美元；賣超則以印度的31.0億元最多，再來則是泰國賣超7.5億美元。2024年以來，亞股以菲律賓漲3.99%最強，再來是越南的3.77%、台股的0.72%，但南韓跌3.08%最弱，其次是泰國的2.24%跌幅。

隨著投資人權衡美國強勁的非農數據、美國聯準會（Fed）利率政策，以及企業財報消息，美股主要指數上周續揚，新興亞股也出現漲多跌少，其中南韓上漲5.5%最多，其次是印度的2.0%漲幅，台股也小漲周線連三紅，僅越南呈現小跌走勢，跌幅0.3%。

從資金流向來看，外資上周對亞股買賣金額，其中外資上周買超南韓26.4億美元，使得南韓成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，再者是台股的16.8億美元，而對印度、越南都是賣超，尤以印度遭賣超4.8億美元為最多。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，兔年指數大漲3,164點，為兔年股市畫下完美句點，美國聯準會利率決策會議，本期維持基準利率不變，並解釋目前核心通膨持續下降，且經濟數據仍強勁，但不影響降息循環趨勢，加上企業獲利逐步好轉，有助長線資金動能。近期台股在基本面、資金面尚稱穩健下，呈現多頭排列，預期金龍年在AI、半導體等題材帶動下，台股新春開紅盤有機會重啟新一波攻勢。

越股上周收1172.6點，較前一周下跌0.27%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨春節封關將近，外資相對保守，盤面上各族群漲跌不一，其中科技類股因財報亮眼，表現相對強勢，本周漲幅逾6%，但受金融權值股表現相對低迷影響，越股上周終場呈現震盪走勢。

張晨瑋認為，近期越南國會正式通過土地法修正案，越南政府期盼透過這次的修正案，可為越南土地買賣的管理與運作提供更準確的法律框架，並進一步為越南經濟帶來有效的成長動力，使越南在2045年前成為高收入國家，市場投資氛圍仍屬正向，越股可望維持多頭走勢。