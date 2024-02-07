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宇隆營收／1月3.39億創新高 月增25.4%、年增43.5%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
宇隆總經理蔡銘東(中)。記者宋健生攝影/報系資料照
宇隆總經理蔡銘東(中)。記者宋健生攝影/報系資料照

宇隆公布2024年1月合併營收3.39億元，創下歷史新高，較2023年12月營收2.7億元成長25.41%，較2023年1月同期營收2.36億元成長43.58%。

宇隆表示，受惠於汽車業務客戶在農曆春節前持續拉貨，加上歐洲地區客戶提前準備庫存以因應紅海衝突，汽車類關鍵零組件出貨力道明顯增大；另外，自行車及醫療客戶也正在積極備料生產，同步推升今年1月營收表現。

展望今年第1季，宇隆持續維持審慎但樂觀看法；儘管第1季屬於汽車傳統產業淡季，但近年來積極與供應商密切合作開發，同時擴大產品應用範圍，尤其在氫燃料車的技術發展上，除可用在氫燃料車電池上，也推進應用於充電站的儲能電池，氫燃料電池有機會成為主力業務之一。

宇隆表示，台中新廠的擴廠進度也在進行中，生產設備、檢驗儀器等已陸續轉移並進行安裝中，未來台中新廠將可同時滿足汽車/自行車/醫療及工業應用等四大產品線的訂單需求，同時還規劃行星減速機生產專區。

宇隆說，台中新廠預計今年第1季結束前正式啟用運行，期望在新產品、新產能及新業務等三箭齊發下，帶動今年營運表現。

營收

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