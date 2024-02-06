快訊

2024致富密碼「龍」底家！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

TVBS公布民調！20至29歲市民對蔣萬安施政滿意度下滑 北市府回應了

台積電去年第4季每股配息3.5元 員工分紅平均數超驚人

證交所「宅在家學習網」新春抽紅包活動 有機會獲百元超商禮券

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為感謝投資大眾對宅在家學習網的喜愛，臺灣證券交易所回饋會員朋友，辦理「宅在家會員回娘家新春紅包抽好禮」活動，只要動動手指頭，就有機會抽中百元超商禮券，共有100位禮券幸運得主。

證交所表示，加入宅在家會員不定期有好康報報，歡迎大家邀約親朋好友一起宅在家學習正確證券知識。

為使金融證券知識更深入投資大眾，宅在家學習網除每月定期更新網站內容外，為讓投資人月月都有新知送上門，證交所於2022年優化新增會員專區，搭配每月發送電子報訂閱制度，於每月同步發送更新資訊予廣大訂閱者，以利投資大眾輕鬆掌握淺顯易懂的證券金融知識。

宅在家學習網會員人數正往12,000人邁進，證交所為回饋會員朋友，將於春節期間，辦理「宅在家會員回娘家新春紅包抽好禮」活動，並於2月6日發送電子報予會員，只需填寫問卷，填入會員帳號（即是註冊「宅在家學習網」之電子郵件信箱），及對「宅在家學習網」的建議或期許（非必填），即取得抽獎資格。

另有興趣參加紅包抽好禮的民眾，請上證交所「宅在家學習網」（https://shl.twse.com.tw/），把握機會於2月24日前加入會員，並完成問卷，即可參加抽獎。

近年台股投資人結構加速年輕化，證交所提醒，進入市場前，應了解商品特性及交易制度，做好風險控管，才是長久投資及交易之道。

基於艱澀的專業術語跟難懂的觀念，往往讓人卻步，宅在家學習網專區採深入淺出方式，內容涵蓋證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等。

同時，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A，規劃「哈燒股識」、「證夯快訊」、「練功坊」等實用單元，介紹證券知識及強化風險意識。

為因應國際淨零轉型趨勢，「碳有價」時代的來臨，特別新增「永續·淨零」專區，讓投資大眾對碳權有基本的認識及概念。

宅在家學習網內容豐富充實、圖文並茂，以分門別類方式介紹各種證券知識及風險控管，且每月更新不同的全新內容，並採用最新響應式網頁設計（RWD），方便投資大眾使用各種不同裝置時刻學習，至今已逾64萬瀏覽人次。

紅包 證交所

延伸閱讀

ESG ETF 投資新顯學

12家券商發行權證 獲獎

智慧經營／臺灣碳交所總經理田建中 催動碳權市場國際化

證交所2月2日取消大飲分盤集合競價交易 繼續列為變更交易方法

相關新聞

兔年封關「台股基金近一個月前十強」 野村投信成最大贏家

根據CMoney統計至兔年封關日，由台股基金近一個月前十強中觀察，野村投信所發行的相關基金成為最大贏家，其次是富蘭克林華...

300元就能買 打破台灣貨幣市場只有大戶能玩的現況

貨幣市場基金是不少高資產人士及投資機構會使用的資金停泊選項之一，一般投資人比較少接觸，「全支付」與好好證券」聯手兆豐投信...

外資抱股過年最愛這檔 兔年竟大買63萬張

台股兔年封關收紅，指數收在18,096.07點，兔年三大法人合計買超1,091.23億元，外資買超1,791.07億元最...

兔年飆股／這檔上櫃股年飆1000% 居全市場漲幅冠軍

台股兔年封關順利收紅，集中市場加權指數以18,096.07點收盤，為第一個在農曆年封關站穩萬八的生肖年，兔年漲幅21.1...

兔年飆股／這檔上市股年漲840%居冠 且奪全市場第二大

台股兔年封關順利收紅，以18,096.07點收盤，成為第一個農曆年封關站穩萬八的一年，兔年加權指數合計大漲3,163.1...

A股走弱拖累港股走勢 8日將公布CPI數據

根據法人投顧分析，昨（5）日起中國降準生效，本周四（８日）中國大陸將公布居民消費價格指數（CPI）數據，A股投資人信心不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。