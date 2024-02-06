外資抱股過年最愛這檔 兔年竟大買63萬張

台股兔年封關收紅，指數收在18,096.07點，兔年三大法人合計買超1,091.23億元，外資買超1,791.07億元最多，統計外資抱股過年最愛個股為台積電（2330），買超張數高達63萬8,798張，買超金額達3,858.15億元，高居外資買超個股張數及金額第一名。

兔年封關站萬八，以台股兔年表現來看，年度上漲3,163.14點，漲幅21.18%，櫃買市場指數則收在238.67點，兔年漲幅26.61%；三大法人兔年對台股買賣超仍有不同，自營商賣超3,291.63億元，外資與投信則是回補台股，外資由前一年的賣超轉為買超1,791.07億元，投信則買超2,591.79億元，三大法人兔年合計買超1,091.23億元。

分析兔年各類股表現，主受惠於AI與半導體產業的帶動，電腦及周邊設備指數兔年強彈108.78%，表現最出色，電子通路以56.28%的漲幅居次，資訊服務、電機類指數的漲幅也超過四成。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，國際市場大好，美國科技股漲勢凌厲，大幅提高外資抱股過年信心，也讓台股金兔年順利站上萬八且突破空方缺口18,034點，從技術面分析，台股中多格局不變，且農曆年封關期間國際市場重要大事較為清淡，主要為美國申請失業救濟經人數、美國CPI等數據，目前市場持續反映AI相關題材，台股金龍年能否順利開出紅盤，需視這段期間的美股走勢及AI龍頭廠的股價表現。

外資抱股過年信心高，統計外資兔年買超個股張數前十大依序是台積電、群創、宏碁、仁寶、日月光投控、欣興、大聯大、中信金、廣達、元大金；外資兔年狂掃台積電63萬8,798張，高居買超個股冠軍，買超台積電金額則高達3,858.15億元，其次是買超群創37萬5,278張。

權王台積電封關日表現亮眼，終場收在646元，兔年上漲143元，市值增加3兆7,091億元，市值增幅28.44%；美股周一雖僅費城半導體指數收紅，但台積電ADR大漲2.63%，收在118.79美元，換算約745.29元，較台北交易溢價15.37%，台積電封關及ADR表現都亮眼，法人看好今年股價有望持續挑戰高點。