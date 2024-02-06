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證交所宅在家學習網2月6日至24日 辦理會員回娘家新春抽紅包活動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「宅在家會員回娘家新春紅包抽好禮」活動。(臺灣證券交易所/提供)
「宅在家會員回娘家新春紅包抽好禮」活動。(臺灣證券交易所/提供)

為感謝投資大眾對宅在家學習網的喜愛，臺灣證券交易所回饋會員朋友，辦理「宅在家會員回娘家新春紅包抽好禮」活動，只要動動手指頭，就有機會抽中百元超商禮券，共計有100位禮券幸運得主。加入宅在家會員不定期有好康報報，證交所歡迎大家邀約親朋好友一起宅在家學習正確證券知識。

為使金融證券知識更深入投資大眾，宅在家學習網除每月定期更新網站內容外，為了讓投資人月月都有新知送上門，證交所於2022年優化新增會員專區，搭配每月發送電子報之訂閱制度，於每月同步發送更新資訊予廣大訂閱者，以利投資大眾輕鬆掌握淺顯易懂的證券金融知識。今宅在家學習網會員人數正往12,000人邁進，證交所為回饋會員朋友，將於春節期間，辦理「宅在家會員回娘家新春紅包抽好禮」活動，並於2月6日發送電子報予會員，只需填寫問卷，填入會員帳號（即是註冊「宅在家學習網」之電子郵件信箱），及對「宅在家學習網」的建議或期許（非必填），即取得抽獎資格。另有興趣參加紅包抽好禮的民眾，請上證交所「宅在家學習網」，把握機會於2月24日前加入會員，並完成問卷，即可參加抽獎。

台股近年投資人結構加速年輕化，隨著投資人結構改變，證交所提醒投資人，進入市場前，應了解商品特性及交易制度，做好風險控管，才是長久投資及交易之道，但艱澀的專業術語跟難懂的觀念，往往讓人卻步。宅在家學習網專區，採深入淺出的方式，內容涵蓋證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A，規劃「哈燒股識」（圖書室、地雷區、電影院、漫畫館）、「證夯快訊」（名人開講、動動腦時間）、「練功坊」（交易制度、其他相關網站連結）等實用單元，介紹證券知識及強化風險意識。同時，為因應國際淨零轉型趨勢，「碳有價」時代的來臨，特別新增「永續·淨零」專區，讓投資大眾對碳權有基本的認識及概念。

宅在家學習網是證交所於2021年8月推出最適合股市新手的證券知識學習網，內容豐富充實、圖文並茂，以分門別類方式介紹各種證券知識及風險控管，且每月更新不同的全新內容，並採用最新響應式網頁設計（RWD），方便投資大眾使用各種不同裝置時刻學習，至今已逾64萬瀏覽人次。

證交所表示，有興趣的投資大眾，詳細活動內容可至證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」，除可獲取正確金融知識及強化投資風險意識，還可試試手氣抽好禮，好康連連，一兼二顧。

紅包 證交所

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