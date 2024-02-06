崇友營收／1月4.53億元 年增0.51％

崇友（4506）今（6）日公布，2024年1月營收達4.53億元，年增0.51％，主要是受惠旗下三大業務持續穩定認列，挹注營收。

崇友表示，受惠於新梯、汰舊換新業務訂單完工認列進度保持良好水準，包括台北市中正區高速電梯大樓及台北市中山北路住辦大樓等新梯訂單完工，以及台中市台灣大道商辦大樓、桃園大型社區大樓等汰舊換新訂單完工，都為公司的業務表現做出積極貢獻。

崇友指出，近年來在電梯競爭市場中不斷精進與自我提升，不論是在新梯研發技術與量產品質、高妥善率電梯運行、數位智能科技產品導入、以及即時專業維修保養服務等面向，深獲客戶、一般民眾高度肯定與信賴，皆有助於旗下新梯、汰舊換新、維修保養三大業務保持良好營運動能。

根據統計指出，八大知名建商2024年推案金額合計上看4,000億元，且完工量仍有望保持一定水準，有助於奠定崇友良好業務接單環境，創造整體在手訂單金額持續改寫歷年新高；同時，崇友旗下新梯業務隨著建案完工量穩定認列，將有助於持續保持良好完工認列進帳，助力堆疊崇友未來良好業績表現。

展望2024年第1季，崇友表示，維持審慎樂觀看法，遭持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務的動能，帶動集團目前整體在手訂單量能充足，推升在手訂單金額創歷年新高水準，有助於創造未來營運的良好成長前景。

此外，崇友致力於提升電梯技術開發、整合AI數位科技和環保技術的應用，提升乘客搭乘體驗和確保電梯運行的高效妥善率，同時穩步擴增新梯安裝與維保優秀人才與定期專業培訓，擴大集團品牌知名度、市占率表現，以期帶動未來營運正面之挹注。