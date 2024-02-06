春節假期債券交易不打烊 透過國泰證券複委託平台 迎接債市多頭行情

春節7天連假即將展開，儘管台股、陸港股等市場休市，但國泰證券小額債券（電子交易）在春節期間不打烊，依然提供交易服務（當地例假日除外），投資人不妨利用連假期間妥善規畫年終與紅包，透過國泰證券複委託平台，布局海外投資等級債，先行卡位美國降息循環，以迎接債市多頭行情，做自己的紅包與年終魔術師，使資產配置更有效率。

國泰證券小額債券（電子交易）平台擁有超過百檔BBB以上優質投資等級公司債券，以及美國公債可供投資人選擇，自從2023年第4季美國聯準會(Fed)宣布暫緩升息以來，債券殖利率吸引投資人目光，交投熱度只增不減。若以國泰證券小額債券交易總金額、交易人數來觀察，2023年第4季分別較第3季成長192%、73%；其中，超過90%比率均投資於美元計價的投資級債券，國泰證券認為，市場交易熱絡反映出海外公司債殖利率位於相對高檔，投資人對債券商品趨之若鶩。

美國聯準會(Fed)2023年9月利率決議會議暫停升息，為兩年來升息之路劃上休止符，且釋放出降息鴿派的訊號，近期歐美央行官員們陸續表態支持2024年降息，回顧近5次Fed的降息循環，平均累計降息幅度為3.75%，且統計歷史表現，在Fed首次降息後，債券市場仍有表現空間；此外，摩根大通預估2024年投資等級債的淨發行供給將再下降，投資需求仍強勁，目前投資等級公司債殖利率處在多年高檔，投資人可留意優質且具產業龍頭地位的發行人，及時把握降息循環啟動前的高檔鎖利機會。

至於美國股市方面，指數續創新高，國泰證券建議投資人留意高檔震盪風險並觀察資金動能變化，這段期間可留意股價估值相對偏低的族群以及高股息概念股，觀察近期已公布財報的航空、國防股，今年展望偏向樂觀，且股價位置相對在低檔，可留意落後補漲的機會；另外，觀光族群的飯店、餐廳，可關注相關後續財報及財測數據，在預期今年國際遊客回溫下，業績維持正成長可能性高，可持續追蹤尋求好的切入點。

投資人應評估自身的風險承受度與投資目的，透過國泰證券複委託美股及小額債券（電子交易）平台進行全球布局，「錢」進海外不受限，對於不知如何選擇債券投資標的的投資人，國泰證券貼心提供「計息方式」、「配息頻率」、「計價幣別」、「投資人身分」、「票面利率」、「參考殖利率」、「距到期年」、「距買回年」及「最低交易單位」等高達9項條件進階篩選功能，協助投資人找出適合自己的海外債券投資標的。