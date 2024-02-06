兔年萬八封關 股民平均賺86萬

兔年台北股市昨天封關，指數上漲卅六點、收在一萬八○九六點，創農曆年封關日收盤新高。兔年全年指數大漲三一六四點，市值增加十點七七兆元，以開戶數一二五六萬戶計算，平均每戶股民賺八十六萬元。

黑兔（癸卯兔）年大盤指數先蹲後跳，表現亮眼，外資功不可沒，金管會昨公布一月外資淨匯入約一○八六億元，且連續三個月淨匯入，湧入台灣股市的資金多達七三○○億元，灌飽台股資金動能。

分析師指出，相對於虎年台股慘淡，指數重挫二七四一點，兔年迎來反轉，尤其是去年十一月、十二月的「驚奇之旅」，指數看回不回驚驚漲，最終以一萬八○九六點封關，指數漲幅達百分之廿一點一八，漲跌之間造就大Ｖ型的Ｋ線圖。

金管會分析外資鍾情台股三原因，首先是ＡＩ供應鏈熱、概念股持續看漲，尤其外資不畏地緣政治風險，一月十九日起轉頭回補台股，當日買超台股八○八億元居史上單日第二大，隨後更連七買。

其次為上市櫃公司全年營收卅八兆元，是歷年同期第三大，台股股利殖利率達百分之三點四七（其中現金殖利率百分之三點三七），台股基本面穩健；最後是台股一月僅小跌百分之○點二三，表現僅次於日股，讓外資願意持續匯入。

三大法人兔年對台股的態度，除自營商提款三二九一億元，外資與投信連袂回補台股，外資由賣超轉為買超一七九一億元，投信則是回補二五九一億元，三大法人合計買超一○九一億元。

兔年刷新歷年農曆年封關紀錄，國內外預測機構看好今年產業基本面，資金面就等美國聯準會的降息號角，雖然降息預期從三月延到五月，但市場認為聯準會終究會降息，屆時美元轉弱，台幣轉強，資金活水將再來一波，讓台股蓄積底氣挑戰新高。