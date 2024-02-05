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外資連三月淨匯入！1月淨匯入破千億 金管會揭兩大原因

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布1月外資匯入及買超台股最新統計。圖／聯合報系資料照片
金管會公布1月外資匯入及買超台股最新統計。圖／聯合報系資料照片

金管會今日公布最新外資投資台股統計，今年1月外資陸資合計淨匯入34.71億美元，合計約台幣1086.5億元（以1月底的匯價31.301元估算），同時已是連續第三個月淨匯入，共匯入234.12億美元，將近7300億台幣，顯見對台股後市的看好。

據金管會分析，1月外資大買台股，主要和AI概念股看漲、台股基本面穩健二大原因有關。尤其外陸資因為看好AI題材供應鏈，即使面對國際地緣政治風險升溫，仍轉頭回補，在1月19日買超807.97億元（第1大及第3大分別為94年12月28日買超1252.88億、112年1月30日買超722.19億元)，之後更是連續7日買超。

而台股基本面穩健，也是重要原因。2023年度上市櫃公司營收約新台幣38兆元，雖較去年同期減少8.48%，但仍為歷年同期第3高；另台股股利殖利率居高，且台灣上市公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至2023年12月底本益比約21.12倍，現金殖利率達3.37%，加計股票股利為3.47%，都顯示台股基本面穩健。

金管會也表示，與國際主要股市比較，台股仍優於亞洲多數市場，今年截至1月底止，台股跌幅0.23%，相較日本漲幅8.43%、韓國跌幅5.96%、上海跌幅6.27%、新加坡跌幅2.69%、深圳跌幅13.77%、香港跌幅9.16%、美國道瓊漲幅1.22%，台股表現優於亞洲主要市場，僅次於日本。

台股 外資 新台幣 金管會

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