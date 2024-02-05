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台股兔年市值增加10.77兆 平均每位股民賺86萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股兔年封關，收在18,096.07點，統計兔年上漲3,163.14點，今（5）日集中市場股票總市值達57兆5,205.27億元，較去年農曆年封關日市值46兆7,497.62億元加10兆7,707.65億元，以去年底投資人開戶人數1,251萬人計算，平均每位股民兔年賺進86萬972元。

台股農曆年封關，大盤指數守住萬八關卡，兔年上漲3,163.14點，漲幅21.18%，集中市場股票總市值較虎年封關時增加10.77兆元，增幅23.03%；台股兔年大漲，股民投資也獲利。

台股封關收紅，法人看好龍年開紅盤的表現，認為有機會在今年第1季挑戰新高，根據統計，近10年來台股農曆春節後表現以上漲居多，過年後10日及20日的上漲機率都達9成，從2014年以來，僅2020年是下跌，其餘都是上漲。

證券分析師張陳浩表示，台積電（2330）撐住大盤走勢，封關日順利收紅，且守住萬八關卡，為年後開紅盤留住好彩頭，預期美股在農曆年休市期間不會有太大的變數，台股開紅盤日有機會上漲。

張陳浩看好包括權王台積電；AI股的技嘉、緯創、廣達；散熱股奇鋐、雙鴻、力致、健策、建準，還有具位階低、整理完成、均線翻揚的題材股廣運；兼具AI及車用題材的金像電，及位階低的台光電及台燿；受惠於車用題材的兩檔光學應用股晶相光及先進光等，都值得關注。

台積電 台股

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