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鴻海營收／1月5221億元 同期次高、第1季將出現年減情況

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）今（5）日公布2024年1月營收為5,221億元，月增13.48%，年減20.93%，為歷年同期次高 。展望第1季，鴻海表示，2024 年第1季整體營運逐步進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去三年相當。2023年第1季因廠區在疫情過後恢復正常生產，出貨增加致比較基期較高，預期本季會有年減的情況。

鴻海2024年1月營收5,221億元，月增13.48%。其中，「消費智能產品類別」月對月強勁成長、「電腦終端產品類別」顯著成長、「雲端網路產品類別」約略持平，「元件及其他產品類別」則有 衰退表現。

鴻海2024年1月營收年減20.93%。其中，「元件及其他產品類別」年對年強勁成長，「雲端網路產品類別」顯著成長，「電腦終端產品類別」略為衰退，「消費智能產品」則有衰退表現。

營收 鴻海

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