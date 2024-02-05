鴻海營收／1月5221億元 同期次高、第1季將出現年減情況
鴻海（2317）今（5）日公布2024年1月營收為5,221億元，月增13.48%，年減20.93%，為歷年同期次高 。展望第1季，鴻海表示，2024 年第1季整體營運逐步進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去三年相當。2023年第1季因廠區在疫情過後恢復正常生產，出貨增加致比較基期較高，預期本季會有年減的情況。
鴻海2024年1月營收5,221億元，月增13.48%。其中，「消費智能產品類別」月對月強勁成長、「電腦終端產品類別」顯著成長、「雲端網路產品類別」約略持平，「元件及其他產品類別」則有 衰退表現。
鴻海2024年1月營收年減20.93%。其中，「元件及其他產品類別」年對年強勁成長，「雲端網路產品類別」顯著成長，「電腦終端產品類別」略為衰退，「消費智能產品」則有衰退表現。
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