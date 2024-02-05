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台股金兔年先蹲後跳 每位股民平均大賺96.21萬元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
農曆年前台股最後交易日，台股兔年封關日今天加權指數終場收在18096。記者許正宏／攝影
農曆年前台股最後交易日，台股兔年封關日今天加權指數終場收在18096。記者許正宏／攝影

台股金兔年先蹲後跳，股民笑了！台股今(5)日封關，集中市場加權指數再漲36.14點，以18,096.07點亮麗封關，創下連二年封關日收紅紀錄，統計兔年台股大漲3,163.14點；櫃買指數則收在238.67點；上市櫃兩大市場合計總市值衝高至63.58兆元，較虎年封關51.49兆元增加12.08兆元，如以元月底開戶人數1,255萬9,101人換算，每位股民平均大賺96.21萬元。

台股今日於萬八附近震盪，盤中最高18,115.80點，收盤指數18,096.07點，上漲36.14點、漲幅0.20%，成交金額3,159.00億元。從神盾（6462）集團全數跌停、創意跌停導致IC設計高價股重挫，上市公司上漲家數僅290家、下跌家數643家，上櫃公司上漲家數268家、下跌家數476家等現象，可以看到春節長假前的結帳賣壓，但權王台積電（2330）大漲11元、股王世芯-KY（3661）上漲120元，雙王大漲仍帶動指數收紅。

台股過去15年封關日上漲機率高達八成，但在2022年中斷連五紅紀錄後，今年成功拚出連二紅。其次，台股以18,096.07點作收，為台股有望首度以萬八行情封關，同時也是台股自2020年1月20日以12,119點封關迄今，至金兔年止，將可寫下連續第五年封關指數在萬二之上。

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