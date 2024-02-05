聽新聞
test
0:00 / 0:00
兔年18096點封關 年漲逾3千點
台北股市5日兔年封關，加權股價指數以1萬8096點作收，上漲36點，成交量3159億元。虎年收盤指數為1萬4932點，兔年全年指數大漲3164點，平均每戶股民賺88萬元。
兔年封關日大盤早盤震盪，一度跌破1萬8千點，殺至1萬7992點，所幸買盤進場，指數緩步走升，大盤指數以1萬8096點封關，刷新歷年農曆年封關最高指數紀錄，為兔年股市畫下完美句點。
觀察近一輪生肖年（12年）台股表現，僅3年農曆年下跌，其餘9年皆收漲，今年兔年漲點居次，次於110年鼠年全年大漲3684點。
封關日盤面上個股表現，台積電以646元收盤，上漲11元，漲幅1.73％，大型權值股拉抬大盤，讓大盤漂亮封關，中小型股則是漲多拉回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言