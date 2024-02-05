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兔年18096點封關 年漲逾3千點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股兔年封關，指數收漲。圖／聯合報系資料照片
台股兔年封關，指數收漲。圖／聯合報系資料照片

台北股市5日兔年封關，加權股價指數以1萬8096點作收，上漲36點，成交量3159億元。虎年收盤指數為1萬4932點，兔年全年指數大漲3164點，平均每戶股民賺88萬元。

兔年封關日大盤早盤震盪，一度跌破1萬8千點，殺至1萬7992點，所幸買盤進場，指數緩步走升，大盤指數以1萬8096點封關，刷新歷年農曆年封關最高指數紀錄，為兔年股市畫下完美句點。

觀察近一輪生肖年（12年）台股表現，僅3年農曆年下跌，其餘9年皆收漲，今年兔年漲點居次，次於110年鼠年全年大漲3684點。

封關日盤面上個股表現，台積電以646元收盤，上漲11元，漲幅1.73％，大型權值股拉抬大盤，讓大盤漂亮封關，中小型股則是漲多拉回。

台積電 台股

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