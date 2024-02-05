兔年平均每位投資人上市資產增加85萬元 但沒這三檔還是扼腕

台股指數在台積電（2330）有買盤支撐下，兔年封關股市指數有望收紅，平均每位投資人兔年持有上市股票資產增加約85萬元。但相較兔年漲幅超過500%的世紀（5314）、華城（1519）及安國（8054），甚至上市櫃漲幅前十名都超過200%，還是讓投資人感到扼腕。

台股指數虎年封關指數為14,932.93點，兔年封關指數以萬八估算，台股指數兔年上漲3,068點，漲幅約20.5%。上市股票總市值兔年約57.4兆元，相較虎年的46.7兆元增加約10.7兆元；今(2024)年1月股市總開戶約12,559,101人，平均每位投資人持有上市股票資產增加約85萬元。