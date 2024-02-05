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MSCI 新增成分股 兩家投顧都挑這檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI 將於2月13日公布季度調整。 圖／聯合報系資料照片
MSCI 將於2月13日公布季度調整。 圖／聯合報系資料照片

MSCI 將於2月13日公布季度調整，國內投顧各自研判可納入成分股者包括：文曄（3036）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、華通（2313）、智原（3035）、力成（6239）、華城（1519）、亞力（1514）及世紀鋼（9958）都被點名，統一及群益投顧都選奇鋐具機會入列 MSCI 成分股。

統一投顧表示，2024年1月底個股市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入 MSCI 成分股的個股有：文曄、奇鋐、台光電、祥碩、華城、群光、鈊象、信驊等。考量市值變化及落後成分股抽換，預期文曄、奇鋐及台光電在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

此外，譜瑞-KY、寶成市值排名落到百名之外，外資持股比率仍持續下降，需提防遭到移除的風險。

群益投顧指出， 1月外資買超但不是 MSCI 成分股者包括：奇鋐、華通、文曄、智原、力成，以及能源類股華城、亞力、世紀鋼，評估入選 MSCI 新增成分股機率最高包括奇鋐、文曄、智原、力成、華城，MSCI 有機會挑選0~3檔。

從成份股巿值最低的幾檔篩選，目前MSCI市值最低的五檔為寶成、臻鼎-KY、億豐、潤泰新及富邦媒。

MSCI 台光電 奇鋐

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