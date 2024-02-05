台股科技基金「近一個月前十強」超車大盤44倍

美國費半指數與台股上漲的趨勢不變，統計至1日，台股科技基金近一個月前十強平均績效達8.8%，打敗大盤0.2%的績效，遠遠超車44倍之多。法人建議，在2024年的景氣優於2023年前提下，看好成長動能強勁的科技股，建議利用短線震盪整理格局分批布局台股科技基金。

根據 CMoney 統計至2月1日，台股科技基金近一個月前十強包括：野村高科技、野村e科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、兆豐台灣先進通訊、國泰科技生化、兆豐電子、台新2000高科技、統一奔騰、富邦科技、聯邦精選科技基金，分別有6.3%~14.2%的強勁表現。

台新2000高科技基金經理人沈建宏分析，未來市場關注的四大變數包括：聯準會上半年降息時間；台、美重量級企業財報與法說；中國政策陸續出台，是否使中國景氣與需求谷底回升；台灣選舉結果後兩岸關係，預期台股短線偏向震盪格局，個股表現將優於大盤表現。

操作上，沈建宏看好七大科技族群：AI相關成長受惠股、產業秩序整理超過一年，即將谷底回升的關鍵零組件、記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、光通訊產業、重電產業、IC設計族群等。

法人也表示，台系晶圓代工龍頭近期法說釋出正面展望，2024年晶圓代工業營收可望成長20%、記憶體以外的半導體產業營收年增率上看10%，向市場傳達台灣半導體產業景氣復甦趨勢相對明確。正面訊息激勵資金回籠，帶動晶圓代工龍頭與AI伺服器相關供應鏈突出表現。

聯邦投信投資長吳裕良指出，今年2024年是AI相關類股的業績驗證與實際應用年，實際業績將明顯影響相關類股股價表現，AI持續帶動產業營收獲利成長趨勢，看好科技子產業包括晶圓代工、半導體設備、矽智財、ABF。

凱基開創基金經理人吳志文補充，上半年AI伺服器相關高階 GPU 晶片出貨量可望優於市場預期，AI伺服器 ODM 等供應鏈廠商營收有機會逐月增溫，可以留意伺服器組裝廠相關供應鏈表現，例如散熱模組、CCL 與 PCB 板業者。

國際大型雲端服務公用商積極投入自行研發晶片，有望帶動AI ASIC 相關晶片設計服務代工業者業績展望。下半年在AI智能手機及AI PC/NB終端應用帶動下， AI邊緣裝置相關晶片需求增長值得期待。