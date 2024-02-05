今天封關該抱股過年？ 比較歷史20年是否年後開紅盤：20分之15！
就要進入農曆年，現在大街小巷的年味也越來越濃厚，而前幾天有一篇有趣的財經新聞也跟過年有關，內容提到「抱股過年」的勝率！
雅虎財經編輯室整理過去20年的資料，數據告訴大家，過年後的台股是否開紅盤，也就是說過年後的台股指數比過年前還要高漲的意思啦！結果發現，在20次的數據裡面有15次是過年後開紅盤的狀況，也就是抱股過年對投資人而言比較有利啦！
雖然每次快要過年的時候，這個議題又浮出來，不過對於長期投資人而言，個人覺得不是值得深思的問題，只有做短線的投資人比較需要去煩惱。不曉得各位怎麼去處理呢？
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