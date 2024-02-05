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抱股過年押哪檔？ 法人：抱緊半導體、AI 好股過年

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信法人表示，盤面上以AI個股、散熱股表現最強。示意圖／聯合報系資料照
投信法人表示，盤面上以AI個股、散熱股表現最強。示意圖／聯合報系資料照

儘管美國聯準會（Fed）3月降息預期落空，美股在 Meta 和亞馬遜兩大科技巨頭展望令人驚喜帶旺下，美股走勢再次翻揚，也激勵台股上周五（2日）封關前一交易日指數開高走高，投信法人表示，盤面上以AI個股、散熱股表現最強，加上權王台積電（2330）連續兩大拉尾盤，撐腰指數站穩萬八，不僅站上所有均線之上，且均線呈多頭排列，預估農曆年假期間，只要國際股市不出現重大利空，台股新春開紅盤，資金量能回籠有望拉抬指數重啟攻勢。

新光投信台股投資團隊表示，農曆年前在 Nvidia、AMD 與微軟等AI領頭羊帶勁下，電子股族群中，看好半導體、IC設計、IP股、AI伺服器等具中長期趨勢題材、值得年前抱股過年，年後隨公司業績走強有利股價繼續攀高，至於傳產類股，則建議搭配新政府上路，政策利多題材發酵，年前可鎖定生技、風電利基個股為主。

距離兔年封關只剩最後一個交易日，根據統計，兔年台股共上漲25.46%，漲幅最大的上市前十大強勢股中，主要集中在AI、半導體族群及其他零星個股，例如股王世芯-KY（3661），兔年大漲373.51%排名第四高、AI伺服器雙雄緯創（3231）大漲307.47%、廣達（2382）也有261.64%的漲幅。

新光投信台股投資團隊表示，1月台積電法說釋出超乎市場預期利多為2024年AI及半導體定錨，台積電最新營展也透露AI晶片營收從原預估佔2024年營收10~15%，上修到15~20%，顯示AI相關需求正快速成長，其中，台積電強調，與先進製程有關的 CoWoS 產能將持續擴充，預估2024年產能將翻倍以上，且2025年將持續擴充，更透露未來AI半導體業績動能呈現爆發式的成長路徑。

新光投信台股投資團隊進一步分析，2024年各電子產業隨庫存調整結束或進入尾聲，主要終端市場需求也有望快速回升，根據

IDC、MIC、Gartner 等主要研調機構統計，電子各產業中，預估半導體的晶圓代工2024年成長率將回升至16%，較2023年衰退-12%，2024年有望恢復健康成長年；AI伺服器方面，2024年可望維持31.4%的年增率，未來幾年出貨量也預估從2024年的154.5萬台，持續成長到2027年的290.6萬台；個人電腦PC方面，2024年則恢復6.8%年成長率，智慧型手機市場也預估2024年將有2%正成長率。

新光投信投資長吳文同指出，2024年台股直接受惠於全球AI技術突破，終端消費應用推陳出新，都能直接反應在台灣電子供應鏈如 GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等廠商業績表現上，加上2024年AI商機持續發燒，生成式AI走入個人PC、智慧型手機上，將直接翻轉PC、手機產業革命，成為邊緣AI劃時代新品種，都有助於年後相關利基電子股表現續強。

整體來看，吳文同認為，明年台股在AI創新技術推動和台灣景氣回升動能下，將有機會帶領加權股價指數2024年繼續挑戰萬九歷史新高，預估台股在年後AI、半導體新產品題材獨領風騷下，相關利基題材受惠的好股票，值得投資人超前部署，選對投資標的才有望搭上2024台股多頭列車。

不過，2024年值得留意的是地緣政治風險升溫，加上美國進入大選年，同時俄烏戰爭及以巴衝突仍未轉圜，紅海危機又升高，且朝鮮半島開始緊張，以及台海局勢隱憂，也可能於選後又再次浮出檯面，全球股市震盪加大後，台股也可能出現震盪向上表現。

新光投信建議，一般投資人與其挑戰個股布局台股，不妨於年後改採台股 ETF 布局成長前景看好的科技產業，例如：產業景氣呈擴張周期的半導體 ETF，進行被動投資；或直接選擇績優主動式台股基金分批布局或定期定額投資，透過投資團隊主動操作，打理龍年財富增值將更能穩操勝券!

AI 台股

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