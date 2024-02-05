是否抱股過年 掌握「三四五」訣竅

今天是兔年台股封關日，投資人面臨是否「抱股過年」的抉擇，證券專家建議，投資人可掌握「三原則、四步驟、五策略」，跟隨盤勢多空、順勢進場操作。法人則說，投資人的重心應回歸基本面，可以聚焦獲利展望佳的成長族群，享受未來股價回穩漲升的資本利得。

台股周線連三紅，今天封關後將一路休市到十四日，十五日龍年開紅盤。保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，根據近十五年來的台股春節封關日表現，大盤上漲機率超過八成，但因為將迎接春節長假，封關日當天資金動能疲弱，漲跌幅也會比較平緩，平均漲幅為百分之○點一，預期今天台股表現也將維持此調性。

法人指出，台股休市期間，美股無重量級公司召開法說會，且預期在台股休市期間，美股已消化聯準會三月不降息的對股市的影響，內資資金將回流，期待輝達財報行情。至於龍年開年的台股走勢，群益馬拉松基金經理人陳沅易說，參考大盤近十五年行情，春節後多有一波漲勢，新春開紅盤當天上漲機率百分之七十三，平均漲幅百分之○點六二，而開紅盤一周平均漲幅擴大至百分之一點六一；若時間再拉長至開紅盤兩周，上漲機率百分之八十七，平均漲幅百分之二點七六。

針對春節連假前封關日的操作方式，華南投顧董事長儲祥生表示，三大原則包括「對的盤勢、對的多空、對的時機」，主要就是操作上要跟隨盤勢，進而掌握多空，選擇在適當的時機點，順勢進場布局。

至於四步驟則是指「獲利放一邊、風險擺中間」，「看清政策（買強不買弱）」、「抓對部位」、以及「逢低布局」。這四步驟是要投資人首重風險，投資部位要分批、分散，並且要對個股汰弱留強。

最後則是五策略，第一金投顧董事長陳奕光認為，投資人只要依循「看趨勢、選對股、抓轉折、算籌碼、設停損」等五大操作心法，就能挑選出好標的。他說，看趨勢代表選股方向，例如ＡＩ ＰＣ、記憶體、手機、紡織／運動用品、航太等產業，首季因訂單加持、年假加班趕工，具備業績題材支撐；選對股則是在產業類股中，找出營運表現相對同業出色的個股布局。

至於抓轉折，陳奕光說，要運用技術指標，找出個股低點轉折的進場訊號，如大量長紅棒、技術指標低檔背離、站上五日均線且五日及廿日均線上揚等；算籌碼則是指，是否抱股過年，跟著法人走就對了，以法人多空為參考。

最後則是設停損，因為投資是比氣長而非氣強，建議設定虧損幅度以百分之十至百分之十五為宜，或是跌破技術面支撐、損失超過容忍度時，股票當砍則砍，避免夜長夢多。